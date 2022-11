Trainer Alaa Eldin Atalla tritt beim SV 08 Laufenburg zurück

Beim SV 08 Laufenburg kommt in dieser Runde weiterhin keine Konstanz auf der Trainerbank zustande. Wie der Landesligist am Mittwoch bekannt gab, ist Alaa Eldin Atalla als Chefcoach der ersten Mannschaft mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.

"Schon seit einigen Tagen war im Umfeld des SV 08 eine gewisse Unruhe zu spüren. Eine Unzufriedenheit, die sicher auch mit der nach Beendigung der Vorrunde doch enttäuschenden Platzierung zusammenhängt", schreibt der Verein auf seiner Homepage. Am Dienstagabend trafen sich Vorstand, Sportliche Leitung, Trainer und der gesamte Kader der ersten Mannschaft zu einer Aussprache. In deren Verlauf habe Atalla "nach kritischen Tönen aus der Mannschaft heraus keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit" gesehen.

„Mannschaft und Trainer", so Atalla, "haben es leider wegen vielen Umständen nicht geschafft zueinanderzufinden". Um es der Mannschaft zu ermöglichen, sich zu beweisen, wolle er "den Weg frei machen“ und mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt zurücktreten, heißt es in der Mitteilung der Nullachter. Der Verein bedauere diese Entwicklung sehr, man sei nun "leider gezwungen, im neuen Jahr einen neuen verantwortlichen Trainer zu installieren". Im letzten Ligaspiel vor der Winterpause, am Samstag zuhause gegen den SV Kirchzarten, werden die bisherigen Assistenten Olaf Malzacher und Raffaele Cella das Team betreuen.

Der SV 08 Laufenburg war nach dem Sommerabschied des langjährigen Coaches Michael Wasmer zunächst mit dem bisherigen Jugendcoach Branimir Sarenac als neuem Landesliga-Cheftrainer in die Saison gestartet. Doch noch vor dem ersten Ligaspiel trennten sich die Nullachter nach einem Vorfall im Anschluss an das Pokalduell mit dem FSV Rheinfelden bereits wieder von Sarenac. Interimsweise betreute Dietmar Knab die erste Mannschaft in den ersten beiden Saisonspielen, ehe Atalla von seinem Amt in der Reserve auf den Chefposten des Landesligisten befördert wurde.