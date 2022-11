Tor-Spektakel mit besserem Ende für die Gäste 1.FC Saarbrücken: U16 muss sich trotz 2:0-Führung 4:6 beugen

"Ich glaube kaum, dass einer meiner Spieler schon mal ein Spiel mit einem solchen Verlauf gesehen oder dabei mitgewirkt hat. Aber auch daraus müssen wir lernen und es beim nächsten Mal besser machen", sagte Joscha Klauck, der Trainer der U16 des 1. FC Saarbrücken. Sein Team hatte am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld den SV Gonsenheim bei der 4:6 (2:0)-Niederlage bis zur Pause im Griff, um dann drei Gegentreffer in sieben Minuten zu kassieren. Connor Hepper brachte sein Team in der 3. Minute in Führung, Paul Wallacher konnte unmittelbar vor dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhen. "Dann überrennen sie uns zu Beginn des zweiten Abschnitts und machen drei Tore in sieben Minuten, darunter war ein Strafstoßtor zum 2:2-Ausgleich", musste Klauck den Bruch im Saarbrücker Spiel mit ansehen. "Wir sind aber zwei Mal zurückgekommen, haben nicht aufgegeben, dafür muss ich mein Team loben, da haben sie gute Moral gezeigt und nicht aufgesteckt". Sahid Kalagun war für die beiden Treffer zum 3:3 und 4:4 verantwortlich. Doch Gonsenheim, das sich als stark aufspielende Truppe erwies, konnte bereits zwei Minuten nach dem 4:4 erneut in Führung gehen. "Klar, dass wir in den verbliebenen Minuten aufmachten, wir hatten nichst mehr zu verlieren und kassieren dann noch das 4:6. Wir hätten auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt", schloss Klauck. In der Tabelle ist sein Team jetzt Sechster, kann aber am Sonntag von der SV Elversberg (ein Punkt zurück) oder der SpVgg. EGC Wirges (drei Zähler weniger) eingeholt werden. Elversberg reicht wegen des besseren Torverhältnisses hierfür ein Remis, Wirges hat das um acht Treffer schlechtere Torverhältnis gegenüber den FCS-Jungs und wird wohl auch im Falle eines Sieges kaum vorbeiziehen.