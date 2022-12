Tobias Jehle weiter Sportchef beim FV Lörrach-Brombach Seit 2018 ist der EDV-Spezialist für die Aktivmannschaft des Verbandsligisten zuständig

Mit der Weiterverpflichtung von Tobi Jehle (41) als Sportlicher Leiter der 1. Mannschaft, hat der FVLB schon frühzeitig eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Seit 2018 ist der EDV-Spezialist für die Aktivmannschaft des Verbandsligisten zuständig und in seine Amtszeit fällt auch der Aufstieg (2020) in die Oberliga Baden-Württemberg mit Chefcoach Erkan Aktas und seinem Trainerteam. B

Beim FVLB freut man sich über die weitere Zusammenarbeit mit dem langjährigen Kenner der Fußballszene in der Region, der auch schon als Trainer in der Bezirksliga beim FVLB tätig war und ein bekennender Fan des SV Werder Bremen ist.

Das spielfreudige und junge Team, in dem viele Eigengewächse zum Einsatz kommen, ist in der Verbandsliga Südbaden zwischenzeitlich auf einem guten Weg und wird nach der Winterpause versuchen, sich in der Tabelle noch weiter zu verbessern.



Tobi Jehle, der aktuell Angebote von anderen Vereinen hatte, wird sich somit weiter auf seine

Aufgaben beim FVLB konzentrieren: „Ich freue mich nach guten und konstruktiven Gesprächen auf die weitere Zusammenarbeit. Es bedeutet mit sehr viel, die Entwicklung unserer jungen Mannschaft weiterhin eng zu begleiten und unseren Weg, auf die beim FVLB ausgebildeten Spieler sowie auf talentierte Jungs aus der Region zu setzen, konsequent weiter zu gehen. Deshalb war eine Veränderung für mich zu keinem Zeitpunkt ein ernsthaftes Thema. Die Gespräche mit dem FVLB hatten immer Priorität“.

Foto: Grant Hubb