Thomas Schäfer: „Wir können einiges bewegen“ Kreisligatipp mit dem Trainer des FC Geißlingen

Zu Beginn der aktuellen Runde in der Kreisliga A, Staffel Ost, wechselte Thomas Schäfer vom SV Waldhaus zum FC Geißlingen. Einem gelungenen Auftakt folgte ein Hänger, währenddessen die Klettgauer einige Punkte liegenließen. Zuletzt ging es aber wieder aufwärts: Geißlingen ist seit vier Partien ungeschlagen und landete in der Vorwoche einen 8:1-Kantersieg über Horheim-Schwerzen. Im fupa-Kreisligatipp gibt Schäfer seine Einschätzungen zum 13. Spieltag zum Besten.

fupa: Herr Schäfer, zur neuen Saison haben Sie das Traineramt beim FC Geißlingen übernommen. Wie ist bisher Ihr Eindruck von der neuen Aufgabe?

Thomas Schäfer: Sehr gut, ich wurde sehr positiv aufgenommen. Das Umfeld gefällt mir gut, Geißlingen ist ein toller Verein. Ich denke, fußballerisch können wir einiges bewegen, und bisher funktioniert das auch recht gut.

fupa: Die Saison begann gut, Geißlingen ist in den ersten drei Spielen ungeschlagen geblieben. Aber dann gab es einen Hänger. Gerade gegen die Mannschaften, die derzeit zum Spitzenfeld der Tabelle gehören, gab es einige Niederlagen. Zuletzt lief es aber wieder besser.

Schäfer: Wir hatten aber auch einige Verletzte und Urlauber; Pascal Bercher etwa war einige Wochen lang verreist. Und doch hatten wir auch in diesen Spielen unsere Chancen. Gegen Schlüchttal (3:3) haben wir eine Minute vor Schluss noch den Pfosten getroffen – das Spiel hätten wir also noch gewinnen können. Gegen Tiengen II haben wir einen 1:3-Rückstand aufgeholt und sind in der Nachspielzeit mit 4:3 in Führung gegangen, haben aber dann doch noch das 4:4 kassiert. Auch gegen Wallbach war ein Punkt drin.

fupa: Worauf legen Sie als Trainer Ihr Hauptaugenmerk?

Schäfer: Ich bin ein Trainer, der sehr viel Wert auf das Spielerische legt. Mit Hauruck-Fußball habe ich nichts am Hut. Ich habe mir die Mannschaft ein paarmal angesehen und ihr Potenzial erkannt. Damit arbeite ich nun. Es dauert zwar etwas länger, aber nach einer gewissen Zeit funktioniert es auch gut und zeigte sich dann in den Ergebnissen.

fupa: Und wo steht die Mannschaft inzwischen in ihrer Entwicklung?

Schäfer: Wir haben uns schon etwas weiterentwickelt, aber es gibt schon nocht Luft nach oben. Vorausgesetzt, dass wir verletzungsfrei bleiben, können wir eine gute Runde spielen. Derzeit sind allerdings zwei junge Spieler verletzt.

fupa: Wie würden Sie die letzten drei Siege einordnen, insbesondere das 8:1 gegen Horheim-Schwerzen? Welche Umstände muss man dabei berücksichtigen?

Schäfer: Das 8:1 war zwar ein hohes Ergebnis, allerdings hatte der Gegner auch enorme personelle Probleme. Aber auch in den Spielen vor den drei Siegen war häufig eine 1:0- oder 2:0-Führung möglich gewesen. Aber da haben wir oft im Gegenzug ein Tor kassiert, und dann ist es immer schwer. In den letzten Spielen treffen wir besser. Wir stehen auch stabiler in der Defensive. Hauptsächlich ist es aber die verbesserte Torquote, die den Erfolg ausmacht.

fupa: Am Samstag geht es zum FC Bad Säckingen. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Schäfer: Ich kenne die Mannschaft ja noch von der vergangenen Saison, als sie Vizemeister wurde. In dieser Saison hatten sie einige Abgänge, aber ich erwarte einen sehr unangenehmen Gegner, der sehr körperbetont spielt. Einige ihrer Niederlagen sind recht knapp ausgefallen. Es wird sicher keine leichte Aufgabe auswärts. Vorsicht ist geboten!

fupa: Sie haben erwähnt, dass zwei junge Spieler verletzt fehlen werden. Gibt es sonst bedeutende Ausfälle?

Schäfer: Marvin Kieliszek ist zuletzt umgeknickt, Robin Nohl fällt wegen einer Oberschenkelzerrung aus. Abgesehen von diesen beiden Verletzten habe ich voraussichtlich alle an Bord.

Thomas Schäfers Spieltag-Tipps:

FC 08 Bad Säckingen – FC Geißlingen

Samstag, 14.30 Uhr

Ich tippe auf einen 3:1-Erfolg für uns. Also 1:3.

FC Wallbach – SG Höchenschwand-Häusern

Samstag, 14.30 Uhr

Wallbach ist in meinen Augen die spielerisch stärkste Mannschaft. Höchenschwand-Häusern spielt als Aufsteiger eine tolle Runde, steht kompakt und macht aus wenigen Chancen viele Tore. Dennoch denke ich, dass Wallbach auf eigenem Platz mit 3:1 gewinnt.

FC Tiengen II – FC Schlüchttal