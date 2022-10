Der VfB Bach ging am Sonntag erneut als Verlierer vom Feld. – Foto: Markus Schmautz

Thalmassing macht Boden gut – Bach droht den Anschluss zu verlieren Der Bezirksliga-Sonntag: Parsberg triumphiert gegen Kosova +++ Bach kassiert den nächsten Rückschlag +++ Im Tabellenkeller feiert Rieden einen Erfolg

Es ist doch eine Überraschung, wie klar der TV Parsberg sich gegen den bisherigen Spitzenreiter durchsetzen konnte. Dahinter schaffte es der FC Thalmassing, mit einem umkämpften Dreier, sich wieder näher an das Spitzenduo heranzuschieben.

Schon früh stellte die SpVgg die Weichen in die richtige Richtung, als Peter in der 15. Minute per Elfmeter auf 1:0 stellte. Doch die Gäste kämpften sich zurück und glichen in der 19. Minute durch Niebauer zum 1:1 aus. Doch das sollte noch nicht den Pausenstand bedeuten, denn in der 28. Minute traf Homeier zur erneuten SpVgg Führung. Im zweiten Durchgang lebte die Partie von der Spannung, bis zur 81. Minute, als Glötzl auf 3:1 stellte. Nach der Roten Karte für Hausner (Sulzbach) traf Homeier in der 90. Minute noch zum Endstand.





Das wichtige Duell gegen den FC Viehhausen ging für die Mannschaft aus Beilngries verloren. Dabei geriet man schon früh ins Hintertreffen, als Wolfram in der sechsten Minute auf 0:1 stellte. Die Gäste blieben am Drücker und man merkte, dass sie frühzeitig die Entscheidung herbeiführen möchten. Dies tat schließlich in der 24. Minute Wolfram mit dem 2:0.





Die Partie brauchte eine lange Anlaufzeit, so rechnete eigentlich schon alles mit einem torlosen Remis zur Pause. Doch dann war es in der zweiten Minute der Nachspielzeit Eichermüller, der die Gäste per Elfmeter in Front brachte. Im zweiten Durchgang baute diese Führung Holfelder (58.) aus. Allerdings egalisierten bis in die Schlussphase hinein Sökmez (61.) und Bilopotocki (80.) die Partie zum 2:2. Doch Rieden hatten den längeren Atem und holte sich durch zwei Tore von Meier (90., 96.) den Dreier.





Die "Roosters" sind zurück in der Erfolgsspur, schon in der ersten Minute traf Lang zum 1:0. Doch in der achten Minute konnte Hagengruber zum 1:1 ausgleichen. In der 29. Minute sorgte Martinez für die erneute FC Führung, diese glich Martin aber fast postwendend aus (34.). In der zweiten Hälfte ließen Bauer (70.) und Gaßner (89.) die Hausherren dann endgültig jubeln.





Langsam aber sicher ist der VfB dabei alle Chancen auf den Aufstieg zu verspielen, denn im Heimspiel ging man als Verlierer vom Feld. Bereits in der siebten Minute traf Uhrmann zur Gästeführung, diese konnte Mrkic (18.) aber ausgleichen. Anschließend blieb es eine offene Partie, ehe Uhrmann (80.) den Gästen endgültig den Dreier sicherte.