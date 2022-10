Mit Video: Parsberg stürmt die Spitze – »90 Minuten Galligkeit« Der zu unclever agierende FC Kosova ist die Tabellenführung los

Es waren bloß 90 Sekunden an der Parsberger Hatzengrün, aber die hatten es in sich. Zwei Halbchancen je Mannschaft waren vorausgegangen. Dann brach die 16. Minute an: Ein weiter Diagonalball, den Nico Brandl sehenswert mit der Brust an- und mitnahm. Ein Schlenzer auf rechts und der präzise Schuss in den rechten Knick. Das 1:0 für den TV Parsberg im Gipfeltreffen der Fußball-Bezirksliga Süd mit dem FC Kosova Regensburg. Momente nach Wiederaufnahme des Spiels tat es Leon Brandl seinem Zwillingsbruder gleich – und wie. Aus 15 Metern Entfernung schweißte der 21-Jährige den Ball sogar noch platzierter in den rechten Kosova-Winkel als sein „Vorbild“ der vorigen Spielminute. Brandl, immer wieder Brandl!

Ein Großteil des knapp 300-köpfigen Anhangs in Parsbergs war völlig aus dem Häuschen. Mit dem Schlusspfiff sprudelten dann auch aus Trainer Stefan Weber die Endorphine heraus. Da stand es gar 3:0. TV-Stürmer Fabian Heinloth hatte ebenfalls noch in der ersten Halbzeit den Endstand besorgt. Ein Gassenpass, Domi Wynn war auf und davon, legte quer und Heinloth schob locker ein (34.). Beide Duelle mit Kosova gingen diese Saison also an den Aufsteiger. Kosova ist die Tabellenführung los, welche das nun ein Punkt besser dastehende Parsberg übernimmt.Weber ist stolz auf seine Mannschaft, auf deren Leistung und Entwicklung. „Tore zur richtigen Zeit und über 90 Minuten Galligkeit“ machte Parsbergs Trainer als den Schlüssel zum Erfolg aus. Hinzu käme das wieder einmal nahezu fehlerfreie funktionierende Defensivkonzept. Den verdienten Sieg des Heimteams erkannte auch Kosova-Funktionärin Nicole Seidl an. Das Fehlen des rotgesperrten Verteidigers Alban Salla und Dauerausfall Shkelzen Kleqka würde sich in solchen Spielen schon bemerkbar machen.Insgesamt verzeichnete der FC Kosova genügend Spielanteile, hatte immer wieder gute Phasen dabei. Nur agierten die Stürmer nicht clever genug. Es gelang zu wenig Konstruktives. Und im Tor erwischte Parsbergs Tim Eichenseher einen fehlerfreien Nachmittag. Derweil bestachen die Gastgeber mit Effizienz, Cleverness und Kampfgeist. Was das Parsberger Erfolgsgeheimnis ist, lesen Sie nächste Woche auf FuPa.