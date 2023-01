SVW: Die Jungs vom Felsen halten zusammen Winter-TÜV: Bezirksligist SV Winterbach hofft auf ein Ende der Verletzungsmisere und peilt einstelligen Tabellenplatz an

Dabei blickten Abteilungsleiter und Vereinsvorsitzender Michael Höft und Trainer Michael Minke zurück auf eine abwechslungsreiche Hinserie, in der die Winterbacher vor allem durch zahlreiche Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurden. Dabei hebt der Coach den „großen mannschaftlichen Zusammenhalt“ hervor, mit dem man trotz der anhaltenden Verletzungsmisere fleißig gepunktet hat. Mit 21 Zählern überwinterte man auf Tabellenplatz zehn, die einstelligen Ränge ebenso in Reichweite, wie die Abstiegszone. „Auch der Austausch zwischen der ersten und zweiten Mannschaft ist sehr gelungen“, betont Minke, der auf eine Vielzahl von Spielern setzen musste, die man so vielleicht nicht direkt auf dem Schirm gehabt hatte. „Die Zugänge und ehemaligen A-Jugendlichen haben diese Chance sehr gut genutzt“, nennt Michael Minke als Beispiel etwa Leon Zimmermann, der sich mittlerweile zum Stammspieler gemausert hat. Darüber hinaus sei man froh, mit Sebastian Weingarth und Wilian Ernesto Romero Ventura zwei Winter-Neuzugänge verkünden zu können. Die beiden Neuen kommen vom FC Bad Sobernheim und waren auch beim Teamevent im Vereinsheim schon mit von der Partie. Nach dem Rückblick hatte Michael Minke für seine Spieler noch etwas vorbereitet: Alle bekamen einen Fragenkatalog vorgelegt, auf dem sie sich selbst und ihre Leistungen bewerten durften sowie sportliche Ziele festhalten konnten. Von Vereinsseite bleibt ein einstelliger Tabellenplatz das erklärte Ziel, wobei man nach Rang vier im Vorjahr zu gerne ein Top-Sechs-Resultat wiederholen würde. Schon im Nachholspiel gegen den punktgleichen TuS Hoppstädten, das am 26. Februar auf der Anlage „Am Felsen“ steigt, könnte man mit drei Punkten die Ausgangslage für die Rückrunde verbessern. „Dafür müssen wir in der Defensive unsere individuellen Fehler minimieren, die in der Hinrunde zu vielen Gegentoren geführt haben“, erklärt Michael Minke, wie man sich den Weg ins vordere Tabellendrittel ebnen kann. In der Offensive hingegen erhofft er sich etwas mehr Kaltschnäuzigkeit. „Die Chancenverwertung ist auch ein Punkt, an dem wir arbeiten werden“, kündigt der SVW-Übungsleiter an.

Wie es mit Michael Minke nach dieser Saison weitergeht, ist noch nicht final geklärt. „Wir haben schon viele gute Gespräche geführt, weshalb die Zeichen auf Verlängerung stehen“, scheint die vierte Spielzeit als Trainer der „Jungs vom Felsen“ nur noch eine reine Formalie zu sein.