SVG-Torjäger sieht Luft nach oben Marius Spahn hat großen Anteil an der Weißenberger A-Liga-Tabellenführung.

„Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, wie viele Tore ich bisher gemacht habe, aber es gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben“, sagt der Angreifer. In der Vorsaison war er mit 48 Treffern und elf Vorlagen maßgeblich am souveränen Aufstieg der SVG verantwortlich. In der aktuellen Spielzeit musste der frisch gebackene Vater oftmals wegen des Nachwuchses Trainingseinheiten ausfallen lassen. Das Toreschießen hat er dabei allerdings nicht verlernt. Der 29-Jährige rechnete zu Saisonbeginn, so wie die gesamte Mannschaft, nicht mit der Tabellenführung, jedoch kommt der Erfolg aus einer Sicht keineswegs aus dem Nichts. „Wir haben uns viel erarbeitet. Die Neuzugänge haben der ganzen Mannschaft merklich in der Entwicklung geholfen. Jetzt ist das Ziel natürlich der Aufstieg, obwohl wir wissen, dass noch alles passieren kann“, meint Spahn.

Neben dem besten Torschützen der SVG sticht auch Dennis Brune heraus. Der offensive Außenbahnspieler kam im Sommer vom Landesligisten Holzheimer SG. In der aktuellen Saison hat der 28-Jährige bereits zwölf Tore und zehn Vorlagen vorzuweisen. „Ich kannte unseren Trainer schon aus meiner Zeit bei der SG Kaarst, auch viele meiner jetzigen Mitspieler kannte ich schon vor meinem Wechsel, was es mir deutlich leichter gemacht hat, Fuß zu fassen. Zusammen mit Marius Spahn läuft es in der Offensive verdammt gut“, sagt er. „Die beiden sind ein kongeniales Offensivduo“, erklärt Dirk Schneider.