SV Weil rettet spät ein 2:2-Remis gegen SV 08 Laufenburg

In den Verdacht, dass in ihm ein Torjäger schlummert, war Paul Mendy bisher nicht geraten. Beim SV 08 Laufenburg lief der 26 Jahre alte Fußballer – meist auf der defensiven Außenbahn aufgeboten – in 44 Landesliga-Partien auf, ohne dass er dabei selbst einmal einnetzen konnte. Um seine torlose Serie zu beenden, wählte Mendy in seinem 45. Landesliga-Einsatz für die Nullachter den anspruchsvollen Ansatz.

In der Partie beim SV Weil war soeben die Nachspielzeit angebrochen, da fasste sich Mendy ein Herz. Adäquate Passoptionen hatten sich nicht geboten, also sandte er aus 25 Metern einen Strich aufs Weiler Tor, der Ball zischte am Pfosten vorbei und schlug zum 1:1 ein. Auf diesen traumhaften Treffer setzte Mendy später gar noch das 2:1 drauf, als er einen Konter vollendete (64.).