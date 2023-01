SV Vorst: Dahms übergibt an Fischbach Marcel Fischbach übernimmt das Traineramt beim SV Vorst mit sofortiger Wirkung.

Trainerwechsel mit sofortiger Wirkung beim SV Vorst. Nach zweieinhalbjähriger Tätigkeit verlässt Johannes Dahms, seinerzeit aus dem Nachwuchs des TSV Bockum gekommen, den Bezirksligisten Richtung 1. FC Bocholt. Beim Viertligisten, wo er seit dem letzten Sommer auch schon als Athletiktrainer in Diensten stand, wird der 34-Jährige neuer Co-Trainer an der Seite des neuen Chefs Sven Schuchardt. Marcus John, Sportlicher Leiter des 1. FC, der zuletzt auch Interims-Coach, hat Dahms in diesem Job kennen und schätzen gelernt und nun befördert. Nachfolger in Vorst wird SV-Urgestein Marcel Fischbach. Der ist seit letztem Sommer nach einem kurzen Intermezzo bei Teutonia St. Tönis wieder bei seinem Stammclub im Einsatz.