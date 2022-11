SV Todtnau hofft nach Auswärtssieg auf Schub im Abstiegskampf

Der SV Todtnau hat seine Negativserie gestoppt. Nach sieben Niederlagen gewinnt der Kreisligist in Friedlingen. Der FC Steinen-Höllstein liefert zum zweiten Mal in Folge ein 8:1-Spektakel.

Fast scheint es schon Gewohnheit, dass die beiden Spitzenteams der Kreisliga A West ihre Partien klar für sich entscheiden und die Konkurrenz auf Distanz halten. Sowohl Primus TuS Lörrach-Stetten (4:1 in Wittlingen) als auch Verfolger FC Hauingen (5:1 in Hausen) zog in der zweiten Halbzeit davon.

Am anderen Tabellenende hat der SV Todtnau dank des 1:0-Auswärtssiegs bei Bosporus Friedlingen den Anschluss zum Relegationsplatz 13 hergestellt. „Es war höchste Zeit für uns zu punkten“, sagte Trainer Harald Wissler und sprach von einem „Befreiungsschlag“ nach sieben Niederlagen in Folge. „Wir konnten in etwas stärkerer Besetzung antreten, da die A-Jugend am Samstag die Hinrunde beendet hatte“, erläuterte er. Vier Nachwuchstalente verstärkten die Aktiven, zwei davon standen in der Startelf.

Fotogalerie: SV Todtnau setzt sich beim BFC Friedlingen durch

Das Tor des Tages erzielte Jonas Mutter, der bereits im A-Junioren-Spiel gegen Albbruck zweimal eingenetzt hatte. Friedlingen drängte auf den Ausgleich; nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Innenverteidiger Julian Dietsche wurde es für Todtnau eine regelrechte Abwehrschlacht. Wissler hofft nun auf einen Schub im Abstiegskampf: „Endlich können wir uns auf die Spiele freuen, statt uns nur damit zu beschäftigen, wie wir eine Mannschaft zusammenbekommen“, meinte er.

SV Eichsel schöpft aus dem Remis in Karsau Mut

Im Derby beim starken Aufsteiger Karsau holte der Tabellenvorletzte SV Eichsel ein 1:1. Vor einer großen Zuschauerkulisse, die für reichlich Stimmung sorgte, war Eichsel in Führung gegangen. „In der ersten Halbzeit war mehr drin“, befand Trainer Manuel Schwarz. „Über die gesamte Spielzeit betrachtet geht das Resultat in Ordnung, zumal wir nach der Gelb-Roten Karte gegen Christian Zeising eine halbe Stunde in Unterzahl gespielt haben.“