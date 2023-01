SV Stahl Unterwellenborn gewinnt den Saalecup in Kaulsdorf

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Eberhardt (SV Stahl Unterwellenborn)

Laaaange haben wir nichts vom Spielgeschehen berichtet, laaaaange haben die Fans unsere Herren nicht mehr anfeuern können. Am Wochenende dann war es wieder soweit, was unser Edelfan „Das Auto“ gleich übertrieben akribisch aber vor allem liebevoll ausnutzte und haarklein Spielprotokoll aller Spiele schrieb, um das Flair noch besser aufzusaugen. Unterstützt wurde er von Fan Falko, der boulevardpressemäßig alles knipste. Veredelt wurde diese Fanliebe dann durch den Turniersieg der Herren. Und das kam so:



Im ersten Spiel gegen Ranis flutschten unsere Jungs lässig ins Turnier, spielten konzentriert und gewannen mit 2:0 durch „Quick“Nicks und Florenz‘ Tor. Im zweiten Spiel gegen Bodelwitz schwächelten sie dann etwas, gingen zwar in Führung aber konnten zwei Gegentore mit Glück und Verstand verhindern. Vor Aufregung brach „dem Auto“ da schon der Bleistift ab. Ben zeigte sich da übrigens im Tor äußerst fähig und hält da ziemlich hochkarätige Bälle, Endergebnis 3:0.