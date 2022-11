SV Stahl springt auf Platz 2

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Eberhardt (SV Stahl Unterwellenborn)

Einen torreichen Augenschmaus für die Fans und den Trainer kredenzten unsere Herren der Ersten letzten Samstag auf heimischen Rasen. Bereits wenige Minuten nach Anpfiff brachten sie die Zuschauer mit dem ersten Tor zur Ekstase. Wobei unsere Elf rund um Kapitän Stefan „Kohle“ Kohlberg trotz der zeitigen Führung die ersten Minuten noch mit angezogener Handbremse startete. Unsere Gäste aus Königsee hatten da noch viel zu viel Raum, dominierten das Spiel und griffen sogar in der dritten Minute an. Wir hatten da Glück, dass der Ball nur die Latte traf – hintenrum sahen wir da ziemlich beschissen aus. Drei Minuten später dann spielte David Schmidt aus der Ecke heraus einen traumhaften Ball mitten in den Strafraum, Sandro Grieser visiert ihn an, springt hoch und verwandelt zum 1:0. Trotz des Führungstreffers gelang es den Männern nicht, die Nervosität aus dem Spiel zu nehmen: die Bälle gingen einfach zu leicht verloren, Pässe spielten sie viel zu spät. Den Rhythmus, bei dem jeder mit muss fanden sie erst einige Zeit später, trotzdem sollte es ein torreiches Spiel werden. Das 2:0 bereitete dann Leo vor, der über rechts den Ball führte und auf Homer weiterleitete. Dieser verwandelte wie gewohnt zielsicher. Beim Folgetor dann die gleich Choreo: Leo auf Homer, Homer aufs Tor. 3:0 also in der 41. Minute. Nach der Halbzeit dann dauerte es keine zwei Minuten, bis Sandro auf Homer passt, der auf 4:0 stellt. Zehn Minuten später trifft David zum 5:0. In der 63. Minute dann der Ehrentreffer für Königsee, bei dem unsere Abwehr deutlich schwamm. Auch bei zwei Angriffen unserer Gegner in der zweiten Halbzeit, die Alex allerdings gut hielt, waren einige Mängel augenscheinlich. Im Anschluss kam Nico für Felix, dieser läuft drei Minuten später mit dem Ball über die Seite, spielt auf Homer, der mittels semioptimal getroffenem Seitfallzieher auf 6:1 erhöht. Auch Homer setzte dann in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 7:1, zum dritten Mal mit Hilfe von Leos Vorbereitung. Zusammenfassend sahen wir eine klare Überlegenheit unserer Herren, noch mehr Tore waren durchaus möglich gewesen.

1:0 Sandro Grieser (6.)

2:0 Patrick Hohmuth (31.)

3:0 Patrick Hohmuth (41.)

4:0 Patrick Hohmuth (47.)