SV Sodingen: Stillitano und seine Co-Trainer verlängern bis 2024 Beim SV Sodingen hält seit Saisonbeginn Chefcoach Thomas Stillitano das Zepter in der Hand.

Der 34-Jährige wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie des Herner Westfalenligisten stehen, seine Co-Trainer bleiben Deniz Bozoglu und Detlef Rademacher. Dies gab der Sportliche Leiter Stefan Gosing gegenüber der Lokalpresse "WAZ" bekannt.

Als Ziel gibt Gosing aus, "in den kommenden Jahren weiter mit jungen Spielern zu arbeiten und sich in der Westfalenliga dauerhaft zu etablieren." Und natürlich spielt der Nr. 1-Status in Herne eine Rolle. Diesen hat der SVS derzeit übernommen, nachdem im bisherigen Saisonverlauf der DSC Wanne-Eickel bei weitem nicht an die Topplatzierung aus der Vorsaison anknüpfen konnte und der letztjährige Oberligist Westfalia Herne gegen den Abstieg in die Landesliga kämpft.