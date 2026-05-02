 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

SV Scherpenberg übernimmt Spitze, böse Abreibung für Rhenania

Mit dem SV Scherpenberg hat die Landesliga, Gruppe 2, einen neuen Spitzenreiter. Am Samstagabend gab es eine böse Abreibung für Rhenania Bottrop.

von Marcel Eichholz · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser
Oben Robert Molango überzeugte mit einem Dreierpack.
Oben Robert Molango überzeugte mit einem Dreierpack. – Foto: Sara Photography

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Mit dem Derbysieg gegen den 1. FC Lintfort hat der SV Scherpenberg am Maifeiertag die Tabellenführung in der Landesliga, Gruppe 2, übernommen und es nun allein in der Hand, ob es zum Aufstieg in die Oberliga Niederrhein reicht oder nicht. Am Samstag setzte sich der Mülheimer FC 97 mit 6:0 gegen Rhenania Bottrop durch und kam damit dem Klassenerhalt ein kleines Stück näher. So geht es am Sonntag weiter.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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Budberg patzt, Goch überzeugt

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
4
4
Abpfiff

Für den SV Budberg gab es den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
5
2
Abpfiff
+Video
Spieltext Vikt. Goch - Schönebeck

Levon Kürkciyan ist kaum zu bremsen. Der Angreifer sorgt fast im Alleingang für den Gocher Sieg.

SV Scherpenberg übernimmt Tabellenspitze

Gestern, 16:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
2
1

Der SV Scherpenberg übernimmt nach dem Derbyerfolg gegen den 1. FC Lintfort die Tabellenführung in der Landesliga, Gruppe 2.

Mülheimer FC feiert Kantersieg

Heute, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
6
0
Abpfiff
+Video

Mit einem Kantersieg gegen Schlusslicht Rhenania Bottrop hat der Mülheimer FC 97 einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Ende stand ein überzeugender 6:0-Erfolg, bei dem ein Spieler besonders herausragte. Mit einem Dreierpack brachte Oben Robert Molango seine Mannschaft noch vor der Pause in eine gute Ausgangslage. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Selim Enes Aydogdu mit einem Traumtor aus 30 Metern auf 4:0 (62.). Das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte Ava Kader (70.), ehe Naim El Barkani kurz vor dem Ende der Partie das halbe Dutzend voll machte (87.).

Das sind die Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:30

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Scherpenberg
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr PSV Wesel - SC Werden-Heidhausen
So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Budberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Mülheimer FC 97
So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Viktoria Goch
So., 10.05.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - FC Kray
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07

32. Spieltag
Sa., 16.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - Rhenania Bottrop
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Budberg - DJK Blau-Weiß Mintard
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - PSV Wesel
So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Kray - VfB Bottrop
So., 17.05.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - 1. FC Lintfort
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - ESC Rellinghausen
So., 17.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Speldorf

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