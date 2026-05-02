SV Scherpenberg übernimmt Spitze, böse Abreibung für Rhenania

Mit einem Kantersieg gegen Schlusslicht Rhenania Bottrop hat der Mülheimer FC 97 einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Ende stand ein überzeugender 6:0-Erfolg, bei dem ein Spieler besonders herausragte. Mit einem Dreierpack brachte Oben Robert Molango seine Mannschaft noch vor der Pause in eine gute Ausgangslage. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Selim Enes Aydogdu mit einem Traumtor aus 30 Metern auf 4:0 (62.). Das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte Ava Kader (70.), ehe Naim El Barkani kurz vor dem Ende der Partie das halbe Dutzend voll machte (87.).