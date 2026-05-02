Nächster Dämpfer für den SV Budberg im Meisterrennen

Einige Spieler des SV Scherpenberg verfolgten das Duell an der Rheinkamper Straße mit großem Interesse und konnten die Heimreise mit einem Grinsen im Gesicht antreten. Auf Budberger Seite bot sich dagegen ein völlig anderes Bild. Coach Tim Wilke stand nach dem späten Ausgleich noch lange mit seinem Team und Co-Trainer Matthias Prinz auf dem Platz, die Köpfe der Spieler hingen tief, die Stimmung war gedrückt. Der verpatzte „Tanz in den Mai“ fühlte sich wie eine Niederlage an – zumal Budberg in der vierminütigen Nachspielzeit sogar noch beinahe komplett leer ausgegangen wäre.