Nächster Dämpfer für den SV Budberg im Meisterrennen

Der SV Budberg hat im vorgezogenen Heimspiel des 30. Landesliga-Spieltags gegen den VfB Speldorf einen weiteren Dämpfer im Aufstiegsrennen kassiert. Unter Flutlicht verspielte der Spitzenreiter einen bereits sicher geglaubten Dreier. Gleich zweimal reichte eine Zwei-Tore-Führung nicht. Am Ende stand ein bitteres 4:4 (2:1) zu Buche.
Einige Spieler des SV Scherpenberg verfolgten das Duell an der Rheinkamper Straße mit großem Interesse und konnten die Heimreise mit einem Grinsen im Gesicht antreten. Auf Budberger Seite bot sich dagegen ein völlig anderes Bild. Coach Tim Wilke stand nach dem späten Ausgleich noch lange mit seinem Team und Co-Trainer Matthias Prinz auf dem Platz, die Köpfe der Spieler hingen tief, die Stimmung war gedrückt. Der verpatzte „Tanz in den Mai“ fühlte sich wie eine Niederlage an – zumal Budberg in der vierminütigen Nachspielzeit sogar noch beinahe komplett leer ausgegangen wäre.
„In unserer Situation ist es fast egal, ob du keinen Punkt oder einen holst“, ärgerte sich Mike Terfloth über die verpasste Chance in einem vor allem in der Schlussphase wilden Spiel. Der Routinier rückte für den gelbgesperrten und angeschlagenen Niklas Ueberfeld auf die ungewohnte rechte Abwehrseite und erhielt den Vorzug vor Florian Mordt. Es blieb die einzige Startelfänderung im Vergleich zum überzeugenden 3:0-Auswärtssieg in Rellinghausen.
Die Partie begann denkbar ungünstig für den Tabellenführer. Schon früh zeigte sich die Qualität der Speldorfer Offensive, insbesondere Bradley Asoh sorgte für ständige Unruhe. Gegen die Fünferkette der Gäste entwickelte sich ein Geduldsspiel, in dem Speldorf anfangs die aktivere Mannschaft war. Eine der insgesamt vielen Unsicherheiten in der Budberger Defensive nutzte Yassin Merzagua in der 16. Minute zur Führung.
Wilke hatte kurz zuvor seine kreativen Flügelspieler Weyhofen sowie Oliver Nowak ausgewechselt und musste nach dem Acht-Tore-Spektakel feststellen: Die Gäste bestraften die Nachlässigkeiten in der Abwehr konsequent, während vorne wie schon gegen Wesel in den wichtigen Momenten die nötige Effizienz fehlte.
„Es war ein Spiel, in dem alles drin war. Wir haben am Ende unsere Linie gegen einen starken Gegner verloren und ungewohnte Schwächen aus der Hinrunde gezeigt, die wir eigentlich abgestellt hatten“, analysierte Wilke. Die Konsequenzen folgte bereits am Freitagabend: Durch den Derby-Sieg des SV Scherpenberg gegen den 1. FC Lintfort musste Budberg die Tabellenführung an den Kontrahenten abtreten.
Während Wilke versuchte, seine Mannschaft aufzurichten, rechnete Terfloth bereits mit einer kleinen Vorentscheidung: Er glaube nicht, dass sich Scherpenberg noch zwei Ausrutscher leisten werde. Für den SV Budberg geht es am 10. Mai mit dem Auswärtsspiel bei der SG Essen-Schönebeck weiter.
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