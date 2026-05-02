Grandiose Kürkciyan-Gala bringt Viktoria Goch den nächsten Sieg

Viktoria Goch hat in der Landesliga den zweiten Sieg in Serie eingefahren. Vier Tage nach dem 2:1-Erfolg beim VfB Speldorf setzte sich das Team am Donnerstagabend im Heimspiel gegen die SG Essen-Schönebeck mit 5:2 (1:1) durch. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte einmal mehr Spielmacher Levon Kürkciyan: Mit einem lupenreinen Hattrick im zweiten Durchgang sorgte er für klare Verhältnisse.
Trotzdem wollte Kevin Wolze nach dem Abpfiff niemanden besonders hervorheben und rückte stattdessen die geschlossene Mannschaftsleistung in den Fokus. „Die Jungs haben das alle sehr ordentlich gemacht. Gerade in der zweiten Halbzeit muss man sagen: Mit der Wucht und der Intensität, die wir auf den Platz gebracht haben, haben wir am Ende auch verdient gewonnen“, sagte der Gocher Trainer.
Vor der Pause ging es zumindest ergebnistechnisch noch ausgeglichen zu. Elias Koenen hatte die Viktoria nach 20 Minuten in Führung gebracht. Ausgangspunkt war eine eigentlich festgefahrene Situation an der Eckfahne: Unter Druck lösten sich die Gastgeber mit viel Spielwitz und technischem Geschick, kombinierten sich in den Strafraum, wo Ilias El Moumen den Ball an Koenen überließ, der auf 1:0 stellte.
Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später traf Luis-Simon Kreisköther frei vor Gochs Torwart Sven Schneider zum 1:1 (22.). Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause. „Mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit hätten wir auch noch ein, zwei Tore mehr machen können. Aber uns fehlte vor der Pause ein wenig die Klarheit“, sagte Kevin Wolze.
Nach dem Seitenwechsel schlug dann die Stunde von Levon Kürkciyan: Mit drei Toren binnen 16 Minuten (49., 62., 65.) stellte der Gocher Unterschiedsspieler früh die Weichen auf Sieg und schraubte das Ergebnis auf 4:1 hoch. Luca Palla erhöhte nach einem Konter in der 72. Minute auf 5:1. Dass Dennis Czok für Essen in der 79. Minute noch einmal verkürzte, blieb ohne Auswirkungen.
Entsprechend zufrieden zeigte sich auch Kevin Wolze. In der Tabelle hat seine Mannschaft nun bereits 45 Punkte auf dem Konto. Das nächste Meisterschaftsspiel steht erst am 10. Mai an, wenn die Viktoria bei DJK Blau-Weiß Mintard gastiert. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Die Mannschaft hat sich ein paar freie Tage verdient“, sagte Wolze.
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