Grandiose Kürkciyan-Gala bringt Viktoria Goch den nächsten Sieg

Nach dem Seitenwechsel schlug dann die Stunde von Levon Kürkciyan: Mit drei Toren binnen 16 Minuten (49., 62., 65.) stellte der Gocher Unterschiedsspieler früh die Weichen auf Sieg und schraubte das Ergebnis auf 4:1 hoch. Luca Palla erhöhte nach einem Konter in der 72. Minute auf 5:1. Dass Dennis Czok für Essen in der 79. Minute noch einmal verkürzte, blieb ohne Auswirkungen.

Entsprechend zufrieden zeigte sich auch Kevin Wolze. In der Tabelle hat seine Mannschaft nun bereits 45 Punkte auf dem Konto. Das nächste Meisterschaftsspiel steht erst am 10. Mai an, wenn die Viktoria bei DJK Blau-Weiß Mintard gastiert. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Die Mannschaft hat sich ein paar freie Tage verdient“, sagte Wolze.

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