SV Scherpenberg feiert den Derbysieg und Tabellenplatz eins

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Auf dem Platz erwischten die Hausherren den perfekten Start. Es waren nur fünf Minuten gespielt, als Ömer Akbel genau richtig stand und einen Abpraller zur SVS-Führung versenken konnte. Zuvor hatten die Scherpenberger immer wieder versucht, den Gast aus Lintfort hinten raus zu locken, was vor dieser Aktion zum ersten Mal gelang. Es war ein Weckruf für den 1. FC, der fortan immer besser ins Spiel kam und versuchte, über viel Ballbesitz die Kontrolle zu erlangen. Die Belohnung folgte kurz darauf. Von der Strafraumkante visierte Ouassin El Abdouni das lange Eck an und zirkelte den Ball an SVS-Schnapper Gian-Luca Reck vorbei in die Maschen (14.).

SVS vergibt Chancen leichtfertig

Im weiteren Verlauf flachte die Partie zunehmend ab und bis zur Pause passierte nichts mehr. Nach dem Seitenwechsel verpasste es Simon Schwarz, das Spiel zu drehen. Bei seinem Freistoß aus zentraler Position musste sich Reck aber ordentlich strecken, um das Spielgerät noch um den Pfosten zu lenken (51.). Auf der Gegenseite köpfte Baha Arslanboga aus kurzer Distanz über den Querbalken (56.). Fünf Minuten später gab es eine wahre Chancenflut für den SVS. Zunächst verhinderte der Pfosten die erneute Führung, beim zweiten Versuch netzte Gabriel Derikx dann aber sicher ein. Die Gastgeber kontrollierten fortan die Partie, vergaben zum Teil hochkarätige Chancen. Lintfort konnte sich in dieser Phase bei seinem Keeper Jan-Philip Roolfs bedanken, der einige sehenswerte Paraden auspackte. In der Nachspielzeit ging er noch selbst mit nach vorn, doch der erneute Ausgleich fiel nicht mehr.