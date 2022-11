SV Ohlstadt verpasst Platz zwei in letzter Sekunde - Zwei-Tore-Führung verspielt Ausgleich gegen ASV Habach mit dem Abpfiff

Habach – Die aber knallte ASV-Stürmer Florian Neuschl kurz vor Ende der Begegnung mit einem Schrägschuss in die kurze Torecke lauthals wieder zu. „So sind wir jetzt eben nur Dritter, das ist nicht so schlimm“, kommentiert der Trainer die Ereignisse vom Samstag. Ein bisschen an der eigenen Nase fassen, müssen sich seine Spieler schon. Weil sie die „über weite Strecken bessere Mannschaft“ waren. Es aber auch versäumten, eine 2:0-Führung über die Zeit zu bringen. „Wir können das 3:0 machen, dann ist der Deckel drauf“, betont Schwinghammer. Namentlich wäre es Florian Augscheller vorbehalten gewesen, Ohlstadt in der Tabelle nach vorne zu schießen.

Augscheller markierte nach einem Konter mit Bernhard Kurz den zweiten SVO-Treffer, beim nächsten Versuch scheiterte er knapp. Maximilian Schwinghammer brachte die Boschet-Kicker in Front, als der den Ball von Franz Leis in die Gasse serviert bekam. Schwinghammer lobt sein Team als „bestimmende Mannschaft“, die aggressiv aufgetreten sei. „Vom Spiel her bin ich absolut zufrieden“, sagt der 58-Jährige. „Aber wir sind selber schuld, wenn wir das nicht zu Ende spielen.“