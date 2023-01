SV Kaufungen: Mit Danny Apel und sechs A-Junioren zum Klassenerhalt Gruppenligist setzt auf die Jugend

Mit Danny Apel übernimmt der Trainer der A-Jugend auch das Seniorenteam, das nach neun Wochen Pause am 23. Januar wieder in die Vorbereitung starten wird: "Wir haben auf Neuzugänge verzichtet, da die Mannschaft ausreichend Potential hat und jeder Spieler volles Vertrauen genießt. An der Vorbereitung werden sechs A-Jugendliche teilnehmen, die sich das durch Trainingsleistung und Beteiligung verdient haben", erklärt Apel. Niklas Schill, Luca Schneppe, Louis Grube, Luis Apel, Tom Spitzbart und Ole Wied werden also künftig in den Seniorenbereich schnuppern.

Apel: "Die Mannschaft kann deutlich mehr leisten"