SV Hellas Darmstadt: Mannschaft überzeugt überraschend gut Der Sportverein im Winter-TÜV: Standartsituationen und das schnelle Umschalten muss in der Rückrunde noch besser werden

Pavlos Sampsounis, Trainer das SV Hellas Darmstadt, hat folgende Fragen beantwortet.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wir sind äußerst zufrieden mit dem aktuellen Saisonverlauf, jedoch kommt es etwas überraschend, dass wir auf dem ersten Platz stehen. Aufgrund der letzten Saison haben wir einen größeren Umbruch im Team eingeleitet, sodass keiner auf Anhieb damit rechnen konnte, dass so eine funktionierende Einheit auf und außerhalb des Platzes entstehen würde. Die schnelle Integration der Neuzugänge in die Mannschaft war definitiv einer der Hauptgründe für die sehr starke Hinrunde. Des Weiteren hat das Team eine mentale Eigendynamik entwickelt, weshalb es immer wieder in der Lage war, auch frühe Rückstände zu unseren Gunsten zu drehen. Grundsätzlich sind der Spirit und die Teamchemie hervorzuheben und somit die ausschlaggebenden Punkte, für das bisher geleistete. Wir haben im Laufe der Saison einen sehr positiven Weg eingeschlagen, was nicht nur den sportlichen Erfolg widerspiegelt, sondern auch die interne Entwicklung des Vereins, worauf wir alle extrem stolz sind.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir müssen im neuen Jahr an einigen Stellschrauben drehen, wenn wir weiterhin so erfolgreich sein wollen. Abgesehen von schnelleren Umschaltmomenten, wird der Fokus auf Standardsituationen liegen. Dies war weder offensiv, noch defensiv zufriedenstellend in der Hinrunde, weshalb wir uns dort weiterentwickeln müssen. Ein weiterer Punkt ist die Chancenverwertung, denn wir benötigen durchschnittlich 5-6 Chancen für einen Treffer. Da müssen wir einfach effizienter, vor dem gegnerischen Tor, werden. Defensiv müssen ebenfalls ein paar Feinheiten justiert werden, die uns dann noch mehr Sicherheit für unser Spiel verleihen werden.