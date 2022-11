SV Donsbrüggen mit seinem Abschneiden zufrieden Das Team liegt in der Fußball-Kreisliga B auf Platz acht. „Das entspricht unserem Leistungvermögen“, sagt Trainer Meik Kozak.

Der SV Donsbrüggen liegt in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern auf dem achten Tabellenplatz und ist damit nach Ansicht von Trainer Meik Kozak im Soll. „Wir stehen genau da, wo wir auch hingehören. Der achte Rang entspricht unserem Niveau und Leistungsvermögen“, sagt Kozak, der mit seinem Team in 13 Partien 17 Punkte gewonnen hat. Fünf Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen bei einem Torverhältnis von 20:42 stehen für den Absteiger aus der Kreisliga A zu Buche. Der SVD stellt dabei die zweitschlechteste Offensive der Liga.

Der Saisonauftakt verlief eigentlich verheißungsvoll, da der Absteiger die ersten drei Partien gewinnen konnte. Dann blieb der SVD sieben Begegnungen in Folge ohne Sieg. Lediglich ein Pünktchen sprang beim 0:0 beim abstiegsbedrohten SV Schottheide-Frasselt heraus. Aus den vergangenen drei Spielen holte das Team sieben Zähler und befindet sich nun im grauen Mittelfeld der Tabelle. Die Mannschaft hat am kommenden Wochenende spielfrei und startet dann am Sonntag, 4. Dezember, mit der Partie beim SV Rindern II in die Rückrunde. „Unser realistisches Ziel ist es, am Saisonende zwischen Rang sieben und zehn einzutrudeln“, sagt Meik Kozak, der sich beim SV Donsbrüggen wohlfühlt.