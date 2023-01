Strohmaiers Plan nach VfB-Aus: Erst Miro Klose, dann Manchester United und Erik ten Hag Niederländer als Mentor von Ex-FCB-Spielern

München – Zwei Spielzeiten stand Erik ten Hag von 2013 bis 2015 an der Seitenlinie bei den Kleinen Bayern. In seiner ersten Saison scheiterte er mit seiner Mannschaft nach der Regionalliga-Meisterschaft in der Relegation hauchdünn am Aufstieg zur 3. Liga.

In beiden Jahren im Kader: Tobias Schweinsteiger und Matthias Strohmaier, die inzwischen selbst als Trainer tätig sind. Schweinsteiger hat beim Löwen-Gegner VfL Osnabrück in der 3. Liga seit elf Partien das Sagen. Der 40-Jährige hat 16 Punkte geholt und seine Mannschaft aus dem Tabellenkeller auf Rang zehn der dritten Liga geführt. Strohmaier arbeitete zunächst erfolgreich bei Türkspor Augsburg und rettete im vergangenen Sommer den VfB Hallbergmoos. Ein halbes Jahr später nach einer schwachen Serie bis zur Winterpause trennten sich die beiden Parteien „im beiderseitigen Einvernehmen“.

Matthias Strohmaier will unter Ex-Trainer Erik ten Hag bei Manchester United und Miro Klose lernen

Dass die beiden Ex-Spieler überhaupt ihr Glück als Trainer versuchen, hängt eng mit dem niederländischen Erfolgscoach zusammen. Sein Weg führte ihn binnen Jahren nach seinem Engagement beim FC Bayern über Twente Enschede zu Ajax Amsterdam. 2019 coachte der 52-Jährige den niederländischen Rekordmeister ins Halbfinale der Champions League, seit Sommer trainiert ten Hag Premier-League-Spitzenklub Manchester United.

Und da schließt sich der Kreis für Strohmaier, der gerade seine A-Lizenz macht und darauf hofft, in Manchester hospitieren zu können. „Ich stehe deswegen mit Erik ten Hag in Kontakt“, sagt der ehemalige Coach des VfB Hallbergmoos über den regelmäßigen Austausch mit seinem Mentor. Der 28-Jährige erinnert sich gerne an die Zeit mit dem Niederländer an der Isar: „Er hat mich Dinge über den Fußball gelehrt, die ich vorher noch nie wirklich gelehrt bekommen habe. Obwohl ich in diversen Auswahlmannschaften und Jugendnationalteams des DFB gespielt habe.“