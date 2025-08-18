 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Wählt jetzt die Elf der Woche am Niederrhein!
Wählt jetzt die Elf der Woche am Niederrhein! – Foto: Santner

Stimmt bis Dienstagmorgen ab: Wählt die FuPa-Elf der Woche!

Die FuPa-Elf der Woche könnt ihr immer bis zum Dienstagmorgen wählen - klickt euch rein und stimmt für euer Team und eure Lieblingsspieler ab.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C3 GV/NE
Kreisliga B Moers
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE

Nach dem Spieltag geht auf FuPa für gewöhnlich das große Wählen los, denn die Spielerinnen und Spieler wollen in die Elf der Woche ihrer Ligen gewählt werden! Wie das funktioniert, was ihr beachten müssen und welche Ligen am Niederrhein in der Saison 2025/26 infrage kommen, darüber klärt die Redaktion in diesem Text auf.

>>> Hier geht es zu den WhatsApp-Kanälen von FuPa

  • Die Elf der Woche von FuPa Niederrhein erscheint jeden Dienstag nach 8 Uhr am Morgen, entsprechend könnt ihr bis dahin wählen. Englische Wochen werden im Regelfall am Freitagvormittag ausgewertet. Sollte es hier zu einem Versäumnis kommen, folgt die Auswertung ebenfalls am Dienstag.
  • Um in die Elf der Woche zu kommen, muss die Aufstellung der eigenen Mannschaft eingetragen sein, außerdem sind 70 Prozent der gesamten Liga erforderlich.
  • Es gibt weitere Faktoren für die Top-Elf von FuPa, die ihr in diesem Text nachlesen könnt.
  • Fehlen in eurer Liga Aufstellungen? Kein Problem, dann werdet Ligaleiter und pflegt die Daten eurer Lieblingsstaffel(n). Wie ihr Ligaleiter werdet, lest ihr hier.

FuPa-Elf: Gesprächsthema in den Kabinen

Die Elf der Woche ist nicht nur in der Bundesliga ein echter Hingucker. Seit vielen Jahren ist die Top-Elf von FuPa entscheidend in den Kabinen der Amateurfußballer in Deutschland. Nicht wenige Teams richten ihren Bier-Katalog anhand der fälligen Nominierungen aus.

Daher steht eure Meinung im Vordergrund: Wer hat bei seiner Mannschaft die beste Leistung gebracht? Wer war der Matchwinner? Ihr könnt abstimmen, in jeder Liga und bei jeder Mannschaft - dafür müsst ihr lediglich auf den jeweiligen Spielbericht klicken. Wie das geht, seht ihr hier:

Wer kann in die Elf der Woche von FuPa?

Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert (So kannst du Aufstellungen speichern).

Kann ich die Wahl zur Elf der Woche beeinflussen?

Zum einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstag gegen 8 Uhr morgens. Außerdem gilt: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner und speichere die Aufstellungen deines Klubs.

Welche Faktoren spielen bei der Elf der Woche eine Rolle?

  • Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
  • Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)
  • Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
  • Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
  • Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
  • Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
  • Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle
  • Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

___________________________

Niederrhein: Elf der Woche

Regionalliga West - hier geht es zur Elf der Woche!

Oberliga Niederrhein - hier geht es zur Elf der Woche!

Landesliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Landesliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga, Gruppe 4 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga, Gruppe 5 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga, Gruppe 6 - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle überregionalen Ligen am Niederrhein in der Übersicht

_________

Duisburg, Dinslaken, Mülheim: Elf der Woche

Kreisliga A, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga A, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Duisburg, Dinslaken und Mülheim

_________

Düsseldorf: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Düsseldorf

>>> Ligaleiter werden und Daten eintragen

_________

Essen: Elf der Woche

Kreisliga A, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga A, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Essen

_________

Grevenbroich & Neuss: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Grevenbroich und Neuss

_________

Kempen & Krefeld: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Kempen und Krefeld

_________

Kleve & Geldern: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Kleve und Geldern

_________

Moers: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 1 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 2 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 3 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 4 - Hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Moers

_________

Mönchengladbach & Viersen: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 1 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 2 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 3 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 4 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 5 - Hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Mönchengladbach und Viersen

_________

Oberhausen & Bottrop: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Oberhausen und Bottrop

>>> Ligaleiter werden und Daten eintragen

_________

Rees & Bocholt: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Rees und Bocholt

_________

Remscheid-Solingen: Elf der Woche

Kreisliga A, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga A, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Remscheid-Solingen

_________

Wuppertal & Niederberg: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Alle Ligen aus Wuppertal und Niederberg

_________

Frauen Niederrhein:: Elf der Woche

Frauen-Regionalliga West - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Niederrheinliga - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Landesliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Landesliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Bezirksliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Bezirksliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Bezirksliga, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Bezirksliga, Gruppe 4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen - Kreisliga

Frauen-Kreisliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 4 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 5 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 6 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 7 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 8 - hier geht es zur Elf der Woche!

>>> Ligaleiter werden und Daten eintragen

A-Junioren Niederrhein: Elf der Woche

A-Junioren-Niederrheinliga - hier geht es zur Elf der Woche!
A-Junioren-Grenzlandliga - hier geht es zur Elf der Woche!
A-Junioren-Sonderliga GV-Neuss, Kempen-Krefeld, MG-Viersen - hier geht es zur Elf der Woche!
A-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga - hier geht es zur Elf der Woche!
A-Junioren Bergische Leistungsklasse - hier geht es zur Elf der Woche!

B-Junioren Niederrhein: Elf der Woche

B-Junioren-Niederrheinliga - hier geht es zur Elf der Woche!
B-Junioren-Grenzlandliga - hier geht es zur Elf der Woche!
B-Junioren-Sonderliga GV-Neuss, Kempen-Krefeld, MG-Viersen - hier geht es zur Elf der Woche!
B-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga - hier geht es zur Elf der Woche!
B-Junioren Bergische Leistungsklasse - hier geht es zur Elf der Woche!

___________________

Die Faktoren zur Elf der Woche


»Wie kann ich die Elf der Woche beeinflussen?

Zum Einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstagmorgen um 8 Uhr. WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich hier.

»Wann wird die Elf der Woche ausgewertet?

Die Elf der Woche wird jeden Dienstag gegen 8 Uhr morgens ausgewertet.

»Wann kommt eine Elf der Woche zustande?

Es müssen in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert werden. Pro Team müssen es außerdem mindestens zehn Stimmabgaben zum Zeitpunkt der Auswertung abgegeben worden sein.

»Nimmt FuPa Einfluss auf die Auswertung?

Nein, es wird lediglich der Auswertvorgang manuell angestoßen. Für die Auswertung werden die abgegebenen Stimmen und einige Kriterien (siehe Punkt Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?) herangezogen.

»Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)
3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

»Gibt es Ausschlusskriterien?

Hat ein Spieler weniger als 15 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der Elf der Woche nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Abwehr, Mittelfeld, ...), ist es ebenfalls nicht möglich, in der Elf der Woche zu stehen.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 018.8.2025, 17:35 Uhr
André NückelAutor