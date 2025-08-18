Als FuPa-Ligaleiter die Datenpflege in deinen Ligen unterstützen

Ligaleiter sind quasi die nächste Stufe des Vereinsverwalters, denn sie sorgen dafür, dass die Daten einer Liga gepflegt und stets aktuell gehalten sind. Ohne die zahlreichen Ligaleiter in Deutschland oder speziell am Niederrhein gäbe es in vielen Ligen keine Elf der Woche - und wer kennt es nicht? Nach einem tollen Derbysieg nicht in die Auswahlmannschaft zu kommen, weil nicht genügend gegnerische Aufstellungen eingetragen sind, nervt einfach nur.

Melde dich - FuPa sucht Ligaleiter!

Vereine, Funktionäre, insbesondere aber auch die Spieler selbst können dazu beitragen, dass sich die Ligen und die Unterseiten immer weiter mit Leben füllen. FuPa ist da auf eure Unterstützung angewiesen. FuPa Niederrhein sucht daher auf ehrenamtlicher Basis zuverlässige Ligaleiter oder Ligaleiter-Teams, die sich beispielsweise um die Kreisligen B in Düsseldorf, die Kreisliga A Remscheid-Solingen oder die U19-Rhein-Ruhr-Liga kümmern.