Allgemeines
Jetzt FuPa-Ligaleiter werden!
Jetzt FuPa-Ligaleiter werden! – Foto: Graff

Als FuPa-Ligaleiter die Datenpflege in deinen Ligen unterstützen

Werde FuPa-Ligaleiter am Niederrhein und unterstütze die Community bei der Pflege von Daten, Ergebnissen und Spielerprofilen.rn

FuPa ist das führende Amateurfußball-Portal in Deutschland - und das liegt natürlich auch an den zahlreichen Vereinsverwaltern und Ligaleitern, die in jedem Winkel der Republik bei der Datenpflege helfen. Allein FuPa Niederrhein hat über 75.000 registrierte Nutzer.

>>> Hier geht es zu den WhatsApp-Kanälen von FuPa

  • Um Ligaleiter deiner Wunschliga zu werden: Schreibe uns einfach eine E-Mail an fupa@rp-digital.de.

Ligaleiter sind quasi die nächste Stufe des Vereinsverwalters, denn sie sorgen dafür, dass die Daten einer Liga gepflegt und stets aktuell gehalten sind. Ohne die zahlreichen Ligaleiter in Deutschland oder speziell am Niederrhein gäbe es in vielen Ligen keine Elf der Woche - und wer kennt es nicht? Nach einem tollen Derbysieg nicht in die Auswahlmannschaft zu kommen, weil nicht genügend gegnerische Aufstellungen eingetragen sind, nervt einfach nur.

Melde dich - FuPa sucht Ligaleiter!

Vereine, Funktionäre, insbesondere aber auch die Spieler selbst können dazu beitragen, dass sich die Ligen und die Unterseiten immer weiter mit Leben füllen. FuPa ist da auf eure Unterstützung angewiesen. FuPa Niederrhein sucht daher auf ehrenamtlicher Basis zuverlässige Ligaleiter oder Ligaleiter-Teams, die sich beispielsweise um die Kreisligen B in Düsseldorf, die Kreisliga A Remscheid-Solingen oder die U19-Rhein-Ruhr-Liga kümmern.

Was Ligaleiter hauptsächlich machen

  • Bei der Datenpflege helfen - Statistiken und Aufstellungen eintragen, damit die Elf der Woche generiert wird und Profile vollständig sind
  • Bei der Kaderpflege und bei Spielertransfers helfen
  • Unterstützung bei der Ergebnispflege
  • Wahlweise können auch Zuschauerzahlen, vorab Schiedsrichter-Ansetzungen oder Testspiele erfasst werden. Wer darüber hinaus gerne Berichte schreiben möchte, dabei hilft die Redaktion ebenfalls gerne.

Voraussetzungen als Ligaleiter

  • Die Voraussetzungen sind ganz einfach: Bock auf Fußball und Statistikpflege!

Wenn du also Lust hast, Ligaleiter bei FuPa Niederrhein zu werden, dann schreibe uns gerne eine E-Mail an fupa@rp-digital.de. Solltest du aus einem anderen Gebiet stammen, leiten wir deine Anfrage gerne weiter!

André NückelAutor