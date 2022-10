Jetzt Ligaleiter werden und bei der Datenpflege helfen Werde FuPa-Ligaleiter am Niederrhein oder Mittelrhein und unterstütze die Community bei der Pflege von Daten, Ergebnissen und Spielerprofilen.

FuPa ist das führende Amateurfußball-Portal in Deutschland - und das liegt natürlich auch an den zahlreichen Vereinsverwaltern und Ligaleitern, die in jedem Winkel der Republik bei der Datenpflege helfen. Allein FuPa Niederrhein und FuPa Mittelrhein haben über 40.000 registrierte Nutzer.

Um Ligaleiter deiner Wunschliga zu werden: Schreibe uns einfach eine E-Mail an fupa@rp-digital.de.

Ligaleiter sind quasi die nächste Stufe des Vereinsverwalters, denn sie sorgen dafür, dass die Daten einer Liga gepflegt und stets aktuell gehalten sind. Ohne die zahlreichen Ligaleiter in Deutschland oder speziell am Niederrhein und im Mittelrhein gäbe es in vielen Ligen keine Elf der Woche - und wer kennt es nicht? Nach einem tollen Derbysieg nicht in die Auswahlmannschaft zu kommen, weil nicht genügend gegnerische Aufstellungen eingetragen sind, nervt einfach nur.

Melde dich - FuPa sucht Ligaleiter!

Vereine, Funktionäre, insbesondere aber auch die Spieler selbst können dazu beitragen, dass sich die Ligen und die Unterseiten immer weiter mit Leben füllen. FuPa ist da auf eure Unterstützung angewiesen. FuPa Niederrhein und FuPa Mittelrhein suchen daher auf ehrenamtlicher Basis zuverlässige Ligaleiter oder Ligaleiter-Teams, die sich beispielsweise um die Kreisligen B in Düsseldorf, die Kreisliga C, Staffel 1, in Euskirchen oder die Kreisliga A in Köln oder Moers kümmern.

Was Ligaleiter hauptsächlich machen