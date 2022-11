Steinebach schießt den SC Reusrath mit spätem Dreierpack zum Sieg Landesligist aus Reusrath liegt im Heimspiel gegen Frohnhausen zurück, zeigt aber Kampf und Moral und belohnt sich dafür am Ende.

Die Hausherren mussten in einem intensiven und teilweise hektischen Spiel bereits in der fünften Minute ein Schrecksekunde überstehen, als der abermals starke Schlussmann Maurice Okicic gegen den pfeilschnellen Dasilva Matondo per Reflex seine Kameraden vor dem frühen Rückstand bewahrte. Danach scheiterten Benjamin Wadenpohl (11./15.), Moritz Kaufmann (33.) und Geburtstagskind Louis Kubny (43.) in aussichtsreichen Positionen. In der 43. Minute wehrte der Essener Keeper Bley zu kurz ab, und Liridon Salihi war zu Stelle – 1:0. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff wurde Matondo an der rechten Strafraumgrenze gefoult. Der Schiedsrichter zeigte auf den ominösen Punkt und Torjäger Chamdin Said verwertete in eiskalter Manier – 1:1 (45.+3). Präzision Mangelware

In Durchgang zwei blieben präzise Ballpassagen bei strömendem Regen und auf dem schwer bespielbaren Kunstrasen Mangelware. Nachdem sich Moritz Kaufmann auf der rechten Seite stark durchgesetzt hatte, scheiterte Benjamin Wadenpohl an SV-Keeper Bley (68.), bevor die Gäste nach einer Ecke und einem Kopfball von Mohamed Said in Führung gingen – 1:2 (74.). Doch die Reusrather bewiesen als geschlossene Einheit eine tolle Moral, und Maximilian Steinebach lief zur Höchstform auf. Nach einer Ecke von Pascal Hinrichs erzielte er das wichtige 2:2 (79.), bevor er in der Nachspielzeit auf der linken Außenbahn drei Gegenspieler umkurvte und aus etwa 20 Metern das Spielgerät unter die Latte zum viel umjubelten 3:2 schweißte (90.+1). In der Schlussminute eroberte der starke Niklas Beckmann den Ball und schickte erneut Steinebach, der Bley umkurvte und zum 4:2 einschob (90.+4). „Wir haben mehr investiert, und die kämpferischen Bemühungen wurden endlich belohnt. Am Ende haben wir aufgrund der geschlossenen Mannschaftsleistung verdient gewonnen“, fand Dietrich, der den herausragenden Viktor Ergardt aus der 2. Mannschaft hervorhob.

SCR: Okicic – Kubny (64. Pasqualone), Fabian Steinhäuser, Salihi, Hinrichs, Steinebach , Wadenpohl (78. Martin Steinhäuser), Beckmann, Neufeld, Moritz Kaufmann (90. Zadran), Ergardt. Tore: 1:0 (43.) Salihi, 1:1 (45.+3) C. Said, 1:2 (75.) M. Said, 2:2 (78.) Steinebach, 3:2 (90.) Steinebach, 4:2 (90.+4) Steinebach.