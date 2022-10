Stefan Schwär und Björn Kuschel beenden Trainertätigkeiten in Stegen Das Trainerduo des FSV RW Stegen hört zum Saisonende auf

„Ein typisch Stegener Weg“ bezeichnen Vorstandschaft und Trainer dieses hohe Maß an gegenseitigem Vertrauen und Respekt sowie die intern schon seit längerem besprochene Vorgehensweise. Beide Seiten wussten stets, was sie aneinander hatten und nur auf diese Weise ist eine solch lange Zusammenarbeit möglich! Neben all den sportlichen Erfolgen stehen die Freundschaften im Vordergrund, die über die Jahre gewachsen sind und auch über die Zusammenarbeit hinaus Bestand haben werden.

Gemeinsam mit dem Verein wurde in der Zusammenarbeit frühzeitig die Philosophie entwickelt, mit jungen talentierten Spielern aus der Region, vornehmlich aus der eigenen Jugend, sich in der Landesliga zu festigen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Diese Philosophie trägt nach wie vor

Früchte – aktuell befindet sich das nochmals verjüngte Team auf einem sehr guten 4. Tabellenplatz – und wird auch weiterhin Bestand haben.

Unter die Ägide der Trainer Stefan Schwär und Björn Kuschel, die vor ihrer Tätigkeit als Trainer bereits mehrere Jahre gemeinsam erfolgreich als Spieler für den FSV agiert hatten, fallen viele Höhepunkte: So z.B. die Meisterschaft und der damit verbundene Direktaufstieg in die Landesliga in der Saison 2011/12. Erstmals in der Historie wurde in der Folge nicht nur die Liga gehalten, sondern die feste Etablierung in der Landesliga erarbeitet. Darüber hinaus der Aufstieg über Relegationsspiele gegen Villingen und Bühlertal in die Verbandsliga in der Saison 2017/18. Dieser Aufstieg in das südbadische Oberhaus stellt bis dato das erfolgreichste sportliche Ereignis in der Vereinsgeschichte dar. Auch der unglückliche Wiederabstieg in die Landesliga wurde aufgrund frühzeitiger Weichenstellung gemeinsam gut bewältigt, mit dem Ergebnis, die feste Etablierung in der Landesliga weiterhin zu gewährleisten.

Zu der bis dato erfolgreichsten Ära des FSV Stegen zählen auch Torwart-Trainer Bernhard Hummel sowie die Betreuer Lothar Herrmann und Ewald Mäder, die im Verbund mit den Trainern ebenfalls ihre Tätigkeiten am Ende der Saison beenden werden. Auch sie waren für den Erfolg der letzten 16 Jahre maßgeblich mitverantwortlich. „Wichtig ist uns, aus dieser Saison nochmal das Maximale herauszuholen und das Team auch dieses

Jahr so weiterzuentwickeln, dass ein erfolgreicher Übergang stattfinden wird“, so Trainer und Vorstandschaft unisono. Ein nicht in Worte zu fassender Dank gilt aber jetzt schon den beiden Trainern Stefan Schwär und Björn Kuschel mit dem genannten Stab für die außergewöhnliche und hervorragende Arbeit in den letzten 16 Jahren!