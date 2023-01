Stefan Schiffer wird neuer Trainer der SG Neukirchen-Hülchrath Der B-Ligist stellt einen alten Bekannten als Trainer vor.

Bereits im Oktober hatte sich die SG Neukirchen-Hülchrath schweren Herzens entschieden, die Zusammenarbeit mit ihrem Trainer Peter Hanschmann mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der Verein möchte betonen, dass dies allein aufgrund der negativen sportlichen Ergebnisse erfolgte. "Peter war in der gesamten Zeit ein vorbildlicher Trainer, der sehr viel für den Verein, die Mannschaft und das gesamte Vereinsleben getan hat. Gern würden wir ihn in einer anderen Funktion weiterhin an unseren Verein binden. Wir möchten uns nochmals für sein Engagement über fast drei Jahre bedanken und wünschen ihm eine positive Zukunft", heißt es in einer Erklärung des Vereins.