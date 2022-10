SpVgg Neukirchen-Balbini bleibt in der Erfolgsspur

Zum Rückrundenstart empfing der bislang ungeschlagene Spitzenreiter aus Neukirchen-Balbini die JFG Oberpfälzer Seenland. Bereits das Hinspiel dieser beiden Teams war eine enge Kiste, die SpVgg konnte sich knapp mit 0:1 durchsetzen.

Verzichten mussten die Hausherren auf Lara Schall, die sich unter der Woche schwer im Training verletzte und fürs Erste zum Zuschauen gezwungen ist.

Kurz nach dem Anpfiff dann die nächste Hiobsbotschaft für die SpVgg, Sebastian Kopp musste verletzungsbedingt ausscheiden, ihn ersetzte Alexander Lottner. Als wäre der Ausfall von Kopp nicht schon bitter genug, auch Kapitän Moritz Bauriedl ging angeschlagen in die Partie, bis jedoch auf die Zähne und hielt mit einer wahnsinnigen Kraftanstrengung die gesamte Spieldauer durch.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen aus Wackersdorf. Die SpVgg bekam keinen Zugriff auf die immer wieder wechselnden Positionsspiele des Gegners. So gehörte auch die Erste Möglichkeit in der 12. Minute der JFG, eine scharfe Hereingabe über die rechte Seite kullerte knapp am Tor von Bastian Haimerl vorbei.

In der 19. Minute waren erneut die Gäste am Drücker, ein Abschluss aus 16 Metern ging knapp über den Querbalken hinweg.

Die SpVgg hatte ihre Erste Torchance in der 19. Minute, ein Schuss von Tobias Gleißner ging knapp übers Tor.

Insgesamt fand die SpVgg nun besser in die Partie, vor allem Theresa Albang und Bastian Schall kurbelten das Angriffsspiel der Hausherren nun an. Nach dreißig Minuten schickte Bastian Schall Julian Hermann auf die Reise, dieser lief frei aufs Tor zu, doch sein Abschluss war zu unplatziert und ging knapp am Pfosten vorbei.

Nach 32 Minuten dann die größte Chance des Spiels, nach Eckball von Julian Hermann kam Bastian Schall am Fünfmeterraum zum Schuss, doch der Torhüter der JFG konnte mit einem sensationellen Reflex parieren.