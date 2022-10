SpVgg schießt sich zum Hinrundenmeister

Am letzten Spieltag der Hinrunde empfing der Tabellenführer aus Neukirchen-Balbini das Schlusslicht SpVgg Schönseer Land.

Verzichten musste die SpVgg verletzungsbedingt auf Toptorjäger Tobias Gleißner.

Von Anfang an übernahm die SpVgg das Kommando im Spiel gegen sehr defensiv agierende Gäste. In der 9. Minute hatte Marius Franke die Führung auf dem Fuß, jedoch konnte sein Schuss von der Torhüterin noch abgewehrt werden.

Die darauffolgende Ecke brachte dann das 1:0 für die Hausherren, Alexander Roiger drückte die Hereingabe von Julian Hermann aus kurzer Distanz über die Torlinie.

In der 12. Minute folgte sogleich das 2:0. Ein schnell ausgeführter Einwurf kam zu Bastian Schall, dieser steckte mustergültig auf den durchgestarteten Alexander Roiger durch, der eiskalt vorm Tor seinen Doppelpack schnürte.

In der 16. Minute konnte die SpVgg Schönseer Land den Ball nicht richtig klären, ein misslungener Befreiungsschlag landete vor den Füßen von Julian Hermann und dieser traf mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante aus zum 3:0.

Nach 25. Minuten bediente der heute wieder stark aufspielende Bastian Schall erneut Alexander Roiger, sein Schuss konnte von der herausgeeilten Torhüterin mit einer starken Fußparade noch gehalten werden, der Ball kam jedoch zu Theresa Albang und diese traf aus 16 Metern ins verwaiste Tor zum 4:0.

Die Verteidigung der SpVgg um Kapitän Moritz Bauriedl, Fynn Fleischmann und Jonas Porsch hatte zu jederzeit alles im Griff, sodass Torhüter Bastian Haimerl kurz vor der Halbzeit das Erste Mal eingreifen musste, als er einen Eckball der Gäste aus dem Strafraum fausten konnte.

In der zweiten Hälfte wechselte die SpVgg komplett durch, was dem Spiel aber keinen Bruch gab, da sich auch die neu in die Partie gekommenen Spieler gut einbrachten.

Nach 42. Minuten scheiterte Sebastian Kopp nach einem starken Solo an der Torhüterin der Gäste.