SG Neukirchen-Balbini müht sich zum Sieg

Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste dann den Torschrei schon auf den Lippen, nach Traumpass von Bastian Schall scheiterte jedoch auch Alexander Roiger völlig frei aus kurzer Distanz am Torhüter.

Doch der Ball wollte auch auf der Anderen Seite nicht ins Netz. Erst ging ein Freistoß von Fynn Fleischmann knapp am Pfosten vorbei, wenig später wurde ein Kopfball von Tobias Gleißner im letzten Moment von der Linie gekratzt.

Die Hausherren versuchten den in der Defensive gut zu stehen und den Spielfluss des Tabellenführers zu stören, jedoch konnten sie offensiv keinerlei Akzente setzten, SpVgg Schlussmann Bastian Haimerl war nahezu die komplette Spielzeit beschäftigungslos.

Nach zwanzig Minuten war Fynn Fleischmann auf dem linken Flügel Auf und Davon, doch auch sein Schuss konnte vom Torhüter gut pariert werden. Die nächste Riesenchance für die SpVgg hatte im Anschluss Marius Franke, nach super Zuspiel von Alexander Roiger ging Franke frei aufs Tor zu, doch kurz vor dem Schuss machte der Ball noch einmal einen kleinen Sprung, sodass sein Abschluss knapp am Gehäuse vobeiflog.

In der 14. Minute die Erste Torannäherung der Gäste, ein Freistoß von Moritz Bauriedl war allerdings zu unplatziert, sodass ihn der gegnerische Keeper parieren konnte.

Der noch ungeschlagene Tabellenführer aus Neukirchen tat sich reichlich schwer, vor allem der nahezu unbespielbare Trainingsplatz, auf dem das Spiel ausgetragen wurde verhinderte den sonst so gewohnten Kombinationsfußball.

Verletzungsbedingt musste das Team weiter auf Lara Schall verzichten, auch Max Meier und Alexander Lottner waren nicht mit von der Partie. Zusätzlich gingen Sebastian Kopp sowie Tobias Gleißner wie auch schon zuletzt angeschlagen in die Partie, bissen jedoch auf die Zähne und stellten sich in den Dienst der Mannschaft.

Reichlich Mühe hatte die SG SpVgg Neukirchen-Balbini am 7. Spieltag der Kreisklasse beim Gastspiel in Kreith-Pittersberg.

So wechselten beide Teams mit einem 0:0 die Seiten.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SpVgg nun die Schlagzahl und stellte auch die Spielweise um. Man versuchte nun auf dem holprigen Platz mit langen Bällen zu agieren und vorne im Angriff die Geschwindigkeitsvorteile auszuspielen.

In der 41. Minute zappelte der Ball dann endlich im Netz. Nach Freistoß vom heute überragend agierenden Moritz Bauriedl traf Tobias Gleißner vom Fünfer-Eck per Direktabnahme zum hochverdienten 0:1.

In der Folge drückte die SpVgg weiter auf das 0:2, nach einem tollen Diagonalball von Moritz Bauriedl aus der eigenen Hälfte war es erneut Alexander Roiger, der frei aufs Tor zulief, jedoch scheiterte er wieder am gut reagierenden Torhüter des SC Kreith-Pittersberg.

In der 63. Minute schüttelte Theresa Albang zwei Gegenspieler ab, auch ein Foul an der Strafraumkante konnte sie nicht aufhalten, der Abschluss ging dann jedoch um Zentimeter am Pfosten vorbei.

Die letzte Chance der Partie hatte der eingewechselte Dominik Gleißner, allerdings fand auch sein Abschluss im Strafraum nicht den Weg ins Tor, sondern ging über den Querbalken hinweg.

So blieb es am Ende beim knappen, aber hochverdienten 0:1 Auswärtserfolg für die SpVgg Neukirchen-Balbini und man gab auch im siebten Punktspiel keinen Zähler ab.