SG Neukirchen-Balbini beendet Saison ohne Punktverlust

Auch in der Folgezeit war der Spitzenreiter klar besser, ein toller Abschluss von Max Meier konnte gerade noch gehalten werden, ein Freistoß von Fynn Fleischmann segelte knapp am Pfosten vorbei.

Die Ersten zehn Minuten tat man sich jedoch schwer ins Spiel zu kommen, was wohl auch an dem sehr tiefen und schwer bespielbaren Untergrund lag. Nach 14 Minuten dann die Erste Torchance der Gäste, nach einem Eckball von Julian Hermann kam Aadel Kaddah frei zum Schuss, dieser ging jedoch über den Querbalken hinweg.

Krankheitsbedingt musste man auf Jonas Porsch verzichten, auch Kapitän Moritz Bauriedl sowie Alexander Lottner standen nicht zur Verfügung. So musste man bei der Aufstellung ein paar Änderungen vornehmen, Sebastian Kopp rückte auf die Libero-Postion, während Maximilian Baumer neben Fynn Fleischmann in die Abwehrreihe rückte. Vorne im Angriff bekamen diesmal Lara Schall und Aadel Kaddah die Chance von Beginn an aufzulaufen.

Zehn Spiele - Zehn Siege: So heißt am Ende der Saison die makellose Bilanz der SG Neukirchen-Balbini in der Kreisklasse.

Nach rund einer halben Stunde flankte der heute wieder sehr auffällige Julian Hermann in die Mitte, die Abwehr der SpVgg Schönseer Land konnte den Ball nicht klären und Lara Schall traf aus dem Getümmel heraus mit einem platzierten Schuss zum 0:2.

Kurz vor der Pause dann auch wieder einen erwähnenswerte Aktion der Hausherren, nach einem Eckball kam ein Angreifer zum Abschluss, doch der Ball ging über das Tor hinweg.

Die letzte Möglichkeit in Durchgang Eins gehört dann wieder den Gäste, Alexander Roiger setzte sich am linken Flügel durch, doch sein Schuss war zu unplatziert und konnte von der Torhüterin pariert werden. So wechselten beide Teams beim Stand von 0:2 die Seiten.

In der Zweiten Halbzeit verwaltete die SG das Ergebnis, von den Gastgebern kam nun offensiv so gut wie gar nichts mehr.

Ein Freistoß von Max Meier konnte in der 51. Minute von der wirklich guten Torhüterin der SpVgg Schönseer Land gerade noch so entschärft werden.

Nach rund einer Stunde konnte dann auch die Keeperin nichts mehr retten, Tobias Gleißner traf per Distanzschuss zum 0:3.

Die letzte Chance im Spiel hatte die eingewechselte Julia Albang, doch ihr Schuss wurde von der herauseilenden Torhüterin im letzten Moment noch abgewehrt.

So blieb es am Ende beim 0:3 Auswärtssieg. Die SG Neukirchen-Balbini beendet so die Saison ohne jeden Punktverlust und mit einem Torverhältnis von 42:1 Toren als souveräner Meister und Aufsteiger in die Kreisliga.