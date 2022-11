Spvgg. Bamlach-Rheinweiler bremst den Lauf des SV Schopfheim

Gegen den in den vergangenen Wochen so starken FC Hausen erzielten die Stettener einen 8:3-Heimsieg. Zur Pause stand es 2:2, nachdem die Gäste zwei Fehler der Heimelf ausnutzen konnten. „Aber bereits in der ersten Halbzeit war es eine einseitige Sache“, stellte TuS-Trainer Sascha Müller klar. „Was die Bewegung und die Spielabläufe angeht, war das ein weiterer Schritt nach vorne.“ Die Konzentration gelte es beizubehalten, denn: „Ich bin mir sicher, dass Hauingen sich nicht viele Fehler erlauben wird.“

In der Tat: Der Verfolger feierte einen 3:1-Heimerfolg gegen den starken Aufsteiger Karsau. Schon in der neunten Minute hatte der Hauinger Kapitän Joshua Vogt Pech mit einem Schuss an die Lattenunterkante. Eugen Suppes nutzte einen an Yannik Scheurer verschuldeten Strafstoß zur Führung, nach einem Eckball erhöhte Innenverteidiger Thomas Schreiber per Kopf, beim dritten Tor profitierte Leon Jansen von einem Abwehrfehler der Gäste. Arianit Metaj verkürzte per Kopf für die Gäste. „Karsau war ein schwerer Brocken, aber wir haben es gut gelöst und auch in der Höhe verdient gewonnen“, befand FCH-Trainer Mick Fahr.

Bamlach-Rheinweiler gut organisiert, Schopfheim mit Moral

Die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler landete in Schopfheim einen 4:2-Erfolg. Jörg Nägelin vom einheimischen Trainerteam bescheinigte dem Aufsteiger eine starke Organisation und einen disziplinierten Auftritt. In der 14. Minute erzielte Codrut-Stefan Lirca mit einem sehenswerten 40-Meter-Schuss über den weit vor seinem Tor stehenden Keeper Leon Tetzlaf die Gästeführung –, die Aurel-Florin Schuster nur zwei Minuten später ausbaute. „Die erste Halbzeit ging klar an uns“, fand Gabriel Iordan, der Coach der Spielvereinigung. „Schopfheim hatte nur eine Chance: Das 1:2 war die einzige Situation, in der sie gefährlich vor unser Tor kamen.“

