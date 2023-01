Sportfreunde Lotte: Winterneuzugänge für die Abwehr und das Mittelfeld Lottes Cheftrainer Fabian Lübbers darf sich über zwei Neuzugänge mit interessanter Vita freuen.

Über Stationen wie APOK Velouchi, Thiseas Agrias sowie Diagoras Stefanovikiou kam der Defensivmann in der vorigen Saison zum damaligen Nordost-Regionalligisten VfB Auerbach. Für die Sachsen absolvierte Sebastiano Giaouplari insgesamt 20 Partien. Nach halbjähriger Unterbrechung ohne Verein freut sich Lübbers auf eine vielversprechende Option für die eigene Defensive.

„Kreativkopf“ wurde in Norddeutschland ausgebildet

Hadj genoss seine fußballerische Ausbildung schon von Kindesbeinen an im hohen Norden u. a. beim VfB Lübeck. Später gelang ihm schließlich der Sprung vom Jugendbereich in Richtung Oberligafußball.

Bei Phönix Lübeck sowie der Zweitvertretung des VfB Lübeck sammelte Hadj erstmals Erfahrungen im Herrenbereich und kam insgesamt auf 24 Einsätze in der Oberliga Schleswig-Holstein (vier Tore). Mit Phönix feierte er im Sommer 2020 sogar den "Corona-Aufstieg" in die Regionalliga, nachdem die Saison abgebrochen wurde. In der vierthöchsten Spielklasse fand Hadj jedoch keine Berücksichtigung mehr. Zuletzt folgte ein halbes Jahr mit 15 Partien (zwei Tore) für den SV Curslack-Neuengamme im Hamburger Oberliga-Spielbetrieb. Hadj kann sowohl auf der „Achterposition“ als auch rechts außen eingesetzt werden und ist „durch seinen Spielwitz besonders als Kreativkopf ein Gewinn“, freuen sich die Sportfreunde.