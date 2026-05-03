Sportfreunde Hamborn 07 steigen ab, ESC Rellinghausen patzt

Mit einem Kantersieg gegen Schlusslicht Rhenania Bottrop hat der Mülheimer FC 97 einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Ende stand ein überzeugender 6:0-Erfolg, bei dem ein Spieler besonders herausragte. Mit einem Dreierpack brachte Oben Robert Molango seine Mannschaft noch vor der Pause in eine gute Ausgangslage. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Selim Enes Aydogdu mit einem Traumtor aus 30 Metern auf 4:0 (62.). Das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte Ava Kader (70.), ehe Naim El Barkani kurz vor dem Ende der Partie das halbe Dutzend voll machte (87.).

Mit 3:1 hat der FC Kray das Stadtderby gegen die DJK Sportfreunde Katernberg für sich entschieden und selbst einen wichtigen Punktgewinn im Kampf um den Klassenerhalt für sich verbuchen können. Die Gäste mussten die komplette zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten, da Yves Busch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs die Rote Karte gesehen hatte. Zuvor gelang Raul Sossong Bautista die Frühe Führung für den FCK (17.). Nach dem Seitenwechsel legte Benludvig Elad das 2:0 nach (59.), ehe Luca Kazelis in der Schlussphase den Sack zu machte (85.).

Eine klare Niederlage gab es für den SC Werden-Heidhausen, der dem VfB Bottrop mit 2:4 unterlag und nun auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht. Den fast sicheren Klassenerhalt konnten die Sportfreunde Niederwenigern feiern, die den PSV Wesel mit 5:0 bezwangen und nun schon acht Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone haben. Sekvan Azad Rascho sorgte mit einem frühen Doppelpack bereits für die Vorentscheidung (4./11.), nach der Pause ließen die SFN drei weitere Torerfolge folgen. Einen Rückschlag im Aufstiegsrennen gab es für den ESC Rellinghausen. Bei den nun sicher abgestiegenen Sportfreunden Hamborn 07 kamen die Essener über ein 1:1 nicht hinaus. Fünf Punkte beträgt damit der Rückstand auf Spitzenreiter Scherpenberg.

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Scherpenberg

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr PSV Wesel - SC Werden-Heidhausen

So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Budberg

So., 10.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern

So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Mülheimer FC 97

So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Viktoria Goch

So., 10.05.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - FC Kray

So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07



32. Spieltag

Sa., 16.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - Rhenania Bottrop

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Budberg - DJK Blau-Weiß Mintard

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - PSV Wesel

So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Kray - VfB Bottrop

So., 17.05.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - 1. FC Lintfort

So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - ESC Rellinghausen

So., 17.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Speldorf

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