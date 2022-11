Spitzengruppe wird breiter und rückt zusammen Vorbacher Remis und Erbendorfer Niederlage lassen die Verfolger näher an die Plätze 1 und 2 heranrücken

Vor großen Herausforderungen stand das Führungsduo der Kreisliga Nord am 17. Spieltag und bewältigte diese mit Einschränkungen. Während Spitzenreiter FC Vorbach (1./35) zumindest ein 1:1-Remis im Derby gegen starke Tremmersdorfer (6./30) schaffte, musste sich "Vize" TSV Erbendorf (2./33) bei der SpVgg Schirmitz (4./31) trotz über weite Strecken klarer Dominanz und vieler Torchancen mit 0:1 geschlagen geben. Dass die Spitzengruppe nun breiter geworden ist und weiter zusammenrückt, ist die Folge des Federnlassens der beiden Teams auf Platz 1 und 2. Denn auch die DJK Weiden (3./31 - 3:0 in Reuth) und der SV Kulmain (5./30 - 2:2 in Dießfurt) haben den Abstand zu den begehrten Rängen verkleinern bzw. halten können. So ist der Keil zwischen den Plätzen 2 und 6 gerade einmal drei Zähler dick.

Gästecoach Bernd Häuber war nach der Partie natürlich enttäuscht: "Aktuell fehlt uns die Konstanz in unseren Spielen. Auswärts präsentieren wir uns unverständlicherweise sehr fahrig. Zudem haben wir heute vor der Pause zwei Riesendinger liegen gelassen. Nachdem wir nach einer Stunde dann in Rückstand gerieten, gelang es uns nicht mehr, zurückzukommen".

Rechtzeitig vor der Winterpause landete der ASV im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen den Aufsteiger einen eminent wichtigen Heimdreier und verkürzte damit den Abstand zum rettenden Ufer auf einen Zähler. In einem temporeichen Kreisligamatch liessen beide Kontrahenten vor dem Seitenwechsel selbst beste Einschusschancen liegen, so ging es torlos in die Kabinen.

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge schaffte die SpVgg gegen den Gast aus dem Steinwald endlich wieder den Turnaround und bleibt damit in der Tabelle am Führungsduo dran. Nach einer erste Chance für Erbendorf, Ligatorjäger Sandro Hösl tauchte in der 14. Minute vor dem heimischen Gehäuse auf, sollte Matthias Zimmermann in der 21. Minute dann schon das "Tor des Tages" gelingen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke reagierte er nach einer Flanke von Routinier Marco Lingl am schnellsten und netzte ein. Danach stand der erneut überragende Schirmitzer Keeper Florian Bertelshofer zwei Mal im Mittelpunkt. Zunächst stand er einem Erbendorfer Ausgleich im Wege, als Bastian Wiesent alleine vor ihm auftauchte und auch in der 39. Minute reagierte der SpVgg-Goalie bei einem weiteren "Hochkaräter" für die Lang-Elf großartig. Auch Bertelshofers Gegenüber Michael Heisig zeigte dann seine Klasse, als dieser kurz vor dem Gang in die Kabinen einen gefährlichen Freistoß von Florian Krapf gerade noch über die Querstange lenkte.

Auch in den Anfangsminuten von Hälfte 2 diktierte die Heimelf zunächst noch das Geschehen, ehe die Steinwaldelf mit zunehmender Spieldauer gegen eine stark ersatzgeschwächte Schirmitzer Mannschaft das Zepter immer fester in die Hand nahm. Zumindest zum Ausgleich reichte es für die Gästen aber trotz zweier weiterer Großchancen und einem Pfostenschuss nicht mehr. "Man of the Match" für die SpVgg war nach einer dreiwöchigen Sperre ohne Zweifel Torwart Florian Bertelshofer, der mit mehreren tollen Reaktionen den knappen und wichtigen Sieg gegen den Rangzweiten festhielt.

"Ein glücklicher Sieg für uns, zumal Erbendorf über weite Strecken mehr Spielanteile hatte, wir aber sehr gut verteidigt haben. Erbendorf hatte sicher viele Chancen, doch haben wir gekämpft wie die Löwen und sind dann auch mit 1:0 in die Pause. Hier haben wir uns eingeschworen, dass wir unbedingt den Dreier einfahren wollen. Nach Wiederbeginn waren die Gäste dann drückend überlegen, bei vielen Einschußchancen hatten wir Glück und einen überragenden Keeper, der einfach alles gehalten hat. Ich finde, wir haben uns das Glück auch erarbeitet und gewannen am Ende nicht unverdient. Ich habe die Elfmetersituation für Erbendorf auch anders gesehen, als mein Gegenüber. Am Ende zählte nach unserer Mißerfolgsserie der Dreier gegen einen starken Gegner. Nun sind wir wieder im Rennen mit einer Elf, in der fünf Neunzehnjährige standen. Kompliment an meine Abwehr und meinen Torwart. Nun wollen wir in Eslarn zum Abschluß das Bestmögliche heraus holen", so Schirmitz-Coach Turan Bafra.

"Heute sind wir am Schirmitzer Torwart gescheitert und an der mangelhaften Verwertung von klaren Torchancen. Insgesamt haben wir heute kein besonders gutes Spiel gezeigt, das war einfach zu wenig, auch wenn wir im ganzen Spiel nur zwei gute Torchancen der Schirmitzer zugelassen haben. Ja und dann hat der Schiedsrichter auch noch einen klaren Handelfmeter für uns nicht gegeben", so TSV-Übungsleiter Roland Lang kurz nach dem Schlußpfiff.

Tor: 1:0 Matthias Zimmermann (21.) - Schiedsrichter: Christian Hirsch - Zuschauer: 120 - Platzverweise: Gelb-Rot für Fabian Hirmer (SpVgg/86.) und Michael Martetschläger (TSV/90.)