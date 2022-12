Setzt sich FF diesmal durch? – Foto: Theo Titz

Sorgt Furious für eine Überraschung? In der Halle müssten Furious Futsal eigentlich seine Stärken ausspielen können – bislang schied das Teamaber stets in der Vorrunde aus. Was dem Verein dieses Mal Hoffnung macht.

Wenn am Freitag die Gruppe 4 ihre Vorrundenspiele bestreiten wird, stehen auch die Spieler von Furious Futsal (FF07) im Blickfeld. In diesem Jahr nehmen die Futsaler zum vierten Mal an der Hallenstadtmeisterschaft teil – und in der Theorie sollte man annehmen, dass die technisch versierten Futsaler in der Halle ihre Vorteile haben.

Doch die bisherigen drei Teilnahmen haben das Gegenteil gezeigt: Furious schied jeweils in der Vorrunde aus. Entsprechend bewertet Bünyamin Türkhan, Vorsitzender des Vereins, die bisherigen Auftritte als nicht ganz optimal. FF07 geht mit großem Kader an den Start Es gebe dafür allerdings auch Gründe. In der Vergangenheit trat FF07 nicht in voller Stärke an, was sich vor allem in den letzten Spielen konditionell niederschlug. Fast aber noch entscheidender: Im Hallenfußball ist das Spiel körperbetonter, damit hatten die Futsaler bislang ihre Probleme. Dazu kommt die umgebende Bande, die als zusätzlicher „Spieler“ mit einbezogen wird. Im Futsal gibt es das nicht. Und auch für die Torhüter sind die größeren Tore eine Umstellung. Der Spielball ist seit 2017/18 hingegen ein sprungreduzierter Futsalball – ein Vorteil für Furious. Warum es Sicht von Türkhan in diesem Jahr erfolgreicher für seinen Verein läuft?