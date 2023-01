Victoria Mennrath hat erstmals in der Vereinsgeschichte den Titel des Hallenstadtmeisters geholt. – Foto: Theo Titz

Victoria Mennrath krönt sich zum Hallenstadtmeister Bei der Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach ist Victoria Mennrath der Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich erstmalig in seiner Vereinsgeschichte zum Sieger in der Jahnhalle gekrönt. Den Titel musste sich der Landesligist hart erarbeiten.

Mönchengladbach hat einen neuen Hallenstadtmeister: Landesligist Victoria Mennrath hat sich erstmalig in seiner Vereinsgeschichte zum Stadtmeister in der Jahnhalle gekrönt und löst damit den 1. FC Mönchengladbach ab, der 2020 die letzte Ausgabe des Budenzaubers gewonnen hatte. Nach einem packenden Endspiel gegen Bezirksligist TuS Wickrath stand am Samstagabend ein knapper 3:2-Erfolg auf der Anzeigetafel.

Es war der Höhepunkt eines spannenden Fußballtages in der mit 500 Zuschauern ausverkauften Jahnhalle. Denn schon die Gruppenphase dieser Endrunde sorgte für viel Spannung und Dramatik. Kaum eine Partie war frühzeitig entschieden, lediglich ein Gruppenspiel ging mit mehr als zwei Toren Unterschied aus. In der Gruppe A trafen Landesligist 1. FC Mönchengladbach, die beiden Bezirksligisten TuS Wickrath und SF Neuwerk sowie A-Ligist Türkiyemspor aufeinander. Erneut unterstützt von einer Vielzahl an Fans auf der Tribüne bereitete Türkiyemspor als klassentiefste Mannschaft den restlichen Gruppengegnern durchaus Probleme. Gegen die Sportfreunde hatte Ahmet Kaplan bereits nach 120 Sekunden für das erste Tor der Endrunde gesorgt, doch die Neuwerker konnten die enge Partie durch Treffer von Niklas Jonas (8.) und Michael Hermes (13.) noch zu ihren Gunsten drehen. Auch gegen Bezirksliga-Aufsteiger TuS Wickrath war die Begegnung für das Team von Trainer-Duo Ufuk Isik und Cafer Kapkara bis in die Schlusssekunden spannend geblieben. Kemal Canbolat hatte die beste Chance zur Führung für Türkiyemspor, doch Wickraths Yannick Myslowicki kratzte per Grätsche das Leder noch spektakulär von der Linie und rettete damit seinen bereits geschlagenen Schlussmann. So blieb der TuS im Spiel und traf 30 Sekunden vor dem Ende durch Moritz Lambertz zum 1:0-Siegtreffer. Da sowohl Neuwerk als auch Wickrath ihre Duelle gegen den Landesligisten 1. FC Mönchengladbach mit 3:2 beziehungsweise 2:0 bereits gewonnen hatten, lösten beide Bezirksligisten mit sechs Punkten vorzeitig das Ticket fürs Halbfinale. Im direkten Aufeinandertreffen ging es dann noch um den Gruppensieg. Den sicherte sich dann nach einem temporeichen Spiel auch der TuS Wickrath. Leander Boden hatte die Löwen mit 1:0 in Führung gebracht, doch Neuwerks Ozgür Sezgin glich in der 13. Minute zum 1:1 aus. Dann wurde erneut Wickraths Yannick Myslowicki zum Retter in allerhöchster Not, als er den Schuss von Niklas Jonas aus kürzester Distanz noch an die Latte lenkte. So blieb es beim Unentschieden und dem Wickrather Gruppensieg. Im letzten, sportlich nicht mehr entscheidenden Spiel der Gruppe A belohnte sich Türkiyemspor für eine gute Stadtmeisterschaft in diesem Jahr und fuhr beim 4:2 gegen den 1. FC Mönchengladbach, der mit Neu-Coach Tim Schmitz und einigen Nachwuchstalenten aus der U19 antrat, noch drei verdiente Zähler in der Endrunde ein. Der Titelgewinner von 2020 war damit punktlos in der Endrunde ausgeschieden. Für die Gruppe B hatten sich im Vorfeld die beiden Kreisliga-A-Teams Rheydter SV und SpVg Odenkirchen, Furious Futsal aus der Futsal-Niederrheinliga sowie Landesligist und Turnierfavorit Victoria Mennrath qualifiziert. Die Mennrather zogen als Gruppensieger ins Halbfinale ein, wenn sie sich auch mit zwei 3:1-Erfolgen gegen Furious Futsal und den Rheydter SV sowie einem 1:0 gegen die SpVg Odenkirchen schwerer taten, als es im Vorfeld erwartet werden konnte. Hinter der Victoria gelang auch Furious Futsal – im sechsten Anlauf erstmalig in der Endrunde dabei – der Sprung unter die besten vier Teams der diesjährigen Stadtmeisterschaft. Da sowohl die Futsaler als auch der Rheydter SV gegen Mennrath verloren und gegen Odenkirchen gewonnen hatten, musste – wie schon in Gruppe A – das direkte Aufeinandertreffen über das Weiterkommen entscheiden. In einer abwechslungsreichen und mitunter hitzigen Begegnung mit einigen Zeitstrafen und Roten Karten stand Furious Futsal am Ende mit 4:3 als Sieger da. Mennrath mit engem Halbfinale