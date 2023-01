Victoria Mennrath: „Wir haben Vereinsgeschichte geschrieben“ Nach dem Aufstieg in die Landesliga hat Victoria Mennrath eine weitere Erfolgsgeschichte geschrieben: der erste Titel des Vereins bei der Hallenstadtmeisterschaft. Trainer Simon Netten und Noah Kubawitz ordnen den Erfolg ein und sprechen über die entschei

Am Mennrather Stadtmeistertitel hatte auch Spielmacher Noah Kubawitz – mit zehn Turniertoren (vier davon in der Endrunde am Samstag) bester Torschütze – einen großen Anteil. Im Interview sprechen Kubawitz und Victoria-Coach Simon Netten über den Titelgewinn, die entscheidende Szene im Finale und die Feier.

Netten Ich finde, insgesamt war es auf beiden Seiten ein zweikampfstarkes und kampfbetontes Finale – mit vielen Fouls und Pfiffen. In dieser Szene hat der Schiedsrichter eben auch auf Foul entschieden.

Aufstieg in die Landesliga, Stadtmeistertitel in der Halle, in zwei Wochen spielt ihr beim Masters in Dülken. Habt Ihr diese Erfolge schon realisiert?

Netten Wir sind uns in jedem Fall sehr bewusst, was wir hier gerade in Mennrath erreichen. Das werden wir heute mit den Jungs auch feiern und sicherlich einen schönen Abend verbringen.

Kubawitz Und darauf freuen wir uns jetzt sehr: Heute wird mit dem Team richtig gefeiert.