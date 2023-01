Halle MG: Die Stimmen zur Endrunde Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach: Das sagten die beiden Finaltrainer Gianluca Nurra und Simon Netten sowie Mennraths Topspieler Noah Kubawitz.

Deshalb war die Erleichterung bei den Mennrathern groß, als sie nach dem 3:2-Finalsieg endlich erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Pott in die Finger bekamen - auch wenn es erstmal nur der "kleine Pokal" und nicht der Wanderpokal der Rheinischen Post war. Den hatte der 1. FC als letzter Sieger vor drei Jahren nämlich bisher nicht zurückgebracht und konnte ihn am Samstag auch nicht auffinden - und das Fehlen war bis kurz vor dem Finale auch beim Stadtsportbund offenbar niemandem aufgefallen.

"Ich glaube, wir haben heute Geschichte geschrieben und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Pokal auch wirklich geholt", befand Mennraths Coach Simon Netten nach dem Finale glücklich. "Wir wollten das Ding auch in den vergangenen Jahren schon unbedingt holen, wir sind einfach überglücklich. Wir haben insgesamt ein gutes Turnier gespielt und eine überragende Mannschaftsleistung gezeigt." Damit meinte er nicht zuletzt seinen Schlüsselspieler Noah Kubawitz. "Nach drei Jahren Pause wollten wir Jungs einfach wieder Spaß haben, es war ein geiles Event. Als Spieler brennen wir zwischen der Hin- und Rückrunde immer darauf."

Ein großes Kompliment für die Mennrather Leistung gab es auch von Gianluca Nurra, der als Wickrather Co-Trainer in der Halle verantwortlich ist. "Wir wussten, dass Mennrath der Favorit ist, wir wussten aber auch, dass wir sie in zweimal zehn Minuten schlagen können. Aber was Mennrath dann in den ersten Minuten gespielt hat, mit ganz hohem Tempo trotz einiger angeschlagener Spieler, das war schon überraschend für uns", erklärte er. "Trotzdem bin ich mega-stolz auf die Jungs."