Wie viele Mannschaften in die Bezirksliga aufsteigen dürfen, erfahrt ihr hier. – Foto: Nückel

So verteilen sich die Bezirksliga-Aufstiegsplätze am Niederrhein 2023 Das Saisonende 2022/2023 lässt noch lange auf sich warten, aber welche Mannschaften sind in der Kreisliga A überhaupt aufstiegsberechtigt?

Das Saisonende 2022/2023 ist am Niederrhein gefühlt noch Ewigkeiten entfernt, was nicht nur an der anstehenden Winter-Weltmeisterschaft in Katar liegt. Trotzdem wird auf allen Sportplätzen über die Aufstiegsfrage philosophiert - aber wie sieht das eigentlich in der Kreisliga A aus? Hier erfahrt ihr, wie sich die Bezirksliga-Aufstiegsplätze in den A-Ligen verteilen.

Im Fußballverband Niederrhein (FVN) variiert jährlich, wie viele Mannschaften aus der Kreisliga A in die Bezirksliga aufsteigen. So hatte in der Saison 2021/22 beispielsweise der Fußballkreis Oberhausen und Bottrop zwei Aufstiegsplätze, diesmal ist es nur einer; umgekehrtes Beispiel ist der Fußballkreis Wuppertal und Niederberg, der diesmal zwei hat, was vorher aber ein Problem war: Durch zwei A-Liga-Staffeln mussten die beiden Meister im Juni noch eine Relegation absolvieren, in der der TSV Beyenburg gegen den SC Velbert II unterlag. Insgesamt gibt zur Saison 2022/23 20 Bezirksliga-Aufsteiger, darunter zwei Bonus-Plätze. Hierzu kommentiert der FVN auf seiner Homepage: "Der Fünf-Jahres-Plan wurde nach der Spielzeit 2020/2021 unterbrochen und um ein Jahr verlängert. Am Ende der Spielzeit 2022/2023 erhalten die Kreise Essen und Mönchengladbach/Viersen jeweils einen zusätzlichen Aufsteiger in die Bezirksliga" Daraus resultiert folgender Aufstiegsplan der Kreisliga A in die Bezirksliga 2022/2023 Duisburg, Dinslaken, Mülheim: 2

Düsseldorf: 1

Essen: 2 normale + 1 zusätzlicher Aufsteiger = 3 Aufsteiger

Grevenbroich und Neuss: 1

Kempen und Krefeld: 2

Kleve und Geldern: 2

Moers: 1

Mönchengladbach und Viersen: 1 normaler + 1 zusätzlicher Aufsteiger = 2

Oberhausen und Bottrop: 1

Rees und Bocholt: 1

Remscheid: 1

Solingen: 1

Wuppertal und Niederberg: 2 Bezirksliga wird verkleinert In der Saison 2023/2024 sollen in der Bezirksliga wieder Vor-Corona-Bedingungen herrschen. Damit ist gemeint, dass der vermehrte Aufstieg, den es nach dem ersten Lockdown gegeben hatte, endgültig abgebaut ist und der Spielbetrieb wieder auf sechs Gruppen (zwischenzeitlich acht, aktuell sieben) reduziert wird. Gespielt werden soll mit 108 Mannschaften in sechs Gruppen mit einer Staffelstärke von 18 Teams. Das Rechenspiel zur Verkleinerung: Bezirksliga zum 1. Juli 2022: 112 Teams

+ 11 Absteiger aus der Landesliga

= 123

- 7 Aufsteiger in die Landesliga

= 116

- 28 Absteiger in die Kreisliga A

= 88

+ 20 Bezirksliga-Aufsteiger

= 108 Bezirksliga-Teams zum 1. Juli 2023