Simbach b. Landau verpflichtet Thomas Huber als neuen Coach Der 50-jährige Mitterskirchner soll mit dem akut abstiegsbedrohten Neuling das Unmögliche noch wahr machen

Pünktlich zum Trainingsauftakt für die Frühjahrsrunde haben die Verantwortlichen vom FC-DJK Simbach, der in der Bezirksliga West als Neuling den vorletzten Tabellenplatz belegt, die Trainer-Frage für die Restrückrunde geklärt. Neuer Mann an der Linie des Klubs aus dem Landkreis Dingolfing-Landau ist Thomas Huber , der im Rottal schon einige Trainerstationen in seiner Vita stehen hat, bislang aber nur auf Kreisebene tätig war.

Beim Aufsteiger bestand Handlungsbedarf auf der Übungsleiter-Position, da Chefanweiser Hans-Peter Kerscher und Co-Spielertrainer Kevin Löffler ihre Ämter noch im alten Jahr niederlegten. Der in Mitterskirchen lebende Neu-Coach ist bereits seit 2003 in Besitz der B-Lizenz und konnte unter anderem mit dem SSV Wurmannsquick und seinem Heimatverein ESV Mitterskirchen Aufstiege feiern. Nach drei erfolgreichen Jahren bei der DJK Dietfurt verabschiedete er sich beim früheren Bezirksoberligisten mit dem Vizemeister-Titel in der Kreisklasse Pfarrkirchen. Zuletzt war der 50-Jährige in Oberbayern in der Kreisliga Inn/ Salzach beim TSV Reischach als Trainer aktiv. Außerdem ist er seit vielen Jahren mitverantwortlich für die Talentsichtung am Nachwuchsstützpunkt in Pfarrkirchen.







"Trainer, Mannschaft, Funktionäre und Verein sind trotz sieben Punkten Rückstand zur Relegationszone motiviert für die Frühjahrsrunde und werden nochmal alles in die Waagschale werfen, um in der Bezirksliga zu bleiben", heißt es in der von Vereinsfunktionär Edwin Guth verschickten Medien-Information. Wieder dabei sind nach der Winterpause die beiden Simbacher Eigengewächse Raphael Hackl und Sebastian Frischhut. Außerdem hat sich der in Simbach wohnende Michael Wagner vom SV Großköllnbach dem FC-DJK angeschlossen. Die ersten Testspiele finden am 17. Februar um 19 Uhr in Johannesbrunn und am 18. Februar, ebenfalls in Johannesbrunn gegen Triftern statt.