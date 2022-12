Simbach b. Landau: Kerscher und Löffler werfen hin Der abstiegsbedrohter Bezirksligist hätte im Sommer einen Trainerwechsel vollzogen, der nun früher als geplant über die Bühne geht

"Zur Winterpause haben die Verantwortlichen mit den Trainern die Vorrunde analysiert und die Rückrunde geplant. Wir haben den beiden Coaches dabei darüber informiert, dass wir uns zur Saison 2023/ 2024 auf der Trainerposition neu aufstellen möchten. Beide haben daraufhin dem Verein mitgeteilt, dass sie bereits im Frühjahr nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Der FC-DJK Simbach bedankt sich bei Bebbe Kerscher und Kevin Löffler für ihren Einsatz und ihr Engagement. Vor allem der Name Bebbe Kerscher wird bei uns im Verein immer mit dem Aufstieg in die Bezirksliga verbunden bleiben", heißt es in einer vom Klub verfassten Pressemitteilung.







Hans-Peter Kerscher wechselte im Sommer 2021 vom FC Dornach zum FC-DJK Simbach bei Landau und führte die Mannschaft gemeinsam mit Christian Tippelt in der Vorsaison zum Meistertitel in der Kreisliga Isar-Rott. Nach dem die Zusammenarbeit mit Tippelt zu Ende ging, konnte mit dem mittlerweile in Eichendorf lebenden Kevin Löffler ein höherklassig erprobter Co-Spielertrainer verpflichtet werden. Sportlich lief es beim Bezirksliga-Neuling allerdings nicht nach Wunsch, auch wenn Lieb, Einhell & Co. ihr Potenzial das eine oder andere Mal aufblitzen ließen. Um den Abstieg in die Kreisliga noch abwenden zu können, braucht das Simbacher Team in den verbleibenden elf Begegnungen schon ein kleines Fußballwunder.



