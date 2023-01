Sam-Calvin Kisekka (l.) und Ardit Maloku sind neu beim Siegburger SV. – Foto: Fortuna, Phönix Lübeck

Siegburger SV holt Sam-Calvin Kisekka aus der Regionalliga Mittelrheinliga: Sam-Calvin Kisekka wurde bei Fortuna und Viktoria Köln ausgebildet, zuletzt spielte er für den 1. FC Phönix in der Regionalliga Nord.

Dass der Siegburger SV in der Rückrunde nichts mehr mit dem Abstieg zutun haben möchte, wird in dieser Transferperiode sehr deutlich. Zahlreiche Neuzugänge und in Alexander Voigt einen prominenten neuen Trainer hat der Tabellen-13. seit dem letzten Spiel vor der Winterpause bereits vermelden können. Ende der vergangenen Woche kam ein weiterer Spieler dazu - und der spielte zuletzt in der Regionalliga Nord.

Kisekka spielte zuletzt beim 1. FC Phönix Sam-Calvin Kisekka spielt seit 2021 für den Nord-Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck. Vor allem über Jokereinsätze sammelte er in dieser Zeit immerhin 21 Regionalliga-Einsätze für Lübeck. In dieser Saison kamen acht weitere beim Tabellenachten hinzu. >>> Das ist Sam-Calvin Kisekka Ausbildung in Köln Dass Kisekka jetzt an den Mittelrhein wechselt, ist aber nicht so überraschend, wie es auf den ersten Blick scheint. Der 20-Jährige wurde zunächst in der Jugend von Fortuna Köln ausgebildet. Als Stammspieler blieb er bis zur U17 bei der Fortuna - dann kam das Angebot des Stadtrivalen Viktoria Köln, der ihm in der U19 die Möglichkeit bot, in der A-Jugend-Bundesliga zu spielen. Wegen der Corona-Abbrüche kam es nur zu zwölf Einsätzen.