Sie gab es nur im Doppelpack: Paunescu-Brüder sollen Kroiß ersetzen Weil zwei wichtige Offensivkräfte ausfallen, hat die SpVgg Ansbach Alessandro (19/vom KSC) und Antonio (23/vom TSV Kornburg) verpflichtet.

Was die neuen Offensivkräfte betrifft spricht Stefan Dehm, Teammanager des mittelfränkischen Regionalligisten, schlicht und einfach von einem "brutalen Glücksgriff". Und das sogar in mehrerlei Hinsicht. "Will man im Winter Transfers tätigen, ist das meist mit einem großen Budgetaufwand verbunden. Wir haben das Geld nicht - und haben trotzdem zwei super Spieler bekommen. Sie haben im Probetraining echt überzeugt und passen auch menschlich hervorragend in unsere Truppe."

Das Hauptaugenmerk der Ansbacher lag zunächst auf dem jüngeren Paunescu-Bruder. Das Offensivtalent, das sich ganz vorne drin am Wohlsten fühlt, wurde zum Probetraining eingeladen. "Und Antonio wollte dann auch mittrainieren." Alle beide Österreicher mit rumänischer Abstammung überzeugten auf Anhieb. Die Mittelfranken schlugen sofort zu. Dass sie nur im Doppelpack zu haben waren, erwies sich insgesamt als winterlicher Sechser im Lotto.