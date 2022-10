Sichtungstraining der MSV Amateure ein voller Erfolg MSV Amateure: MSV-Legende Joachim Hopp leitete das Sichtungstraining der MSV Amateure, die wenig später mit Daniel Fischer den neuen Cheftrainer vorstellten.

Der Wettergott meinte es wahrlich nicht gut mit den rund 40 Fußballern, die sich am Samstagmittag auf der Sportanlage des MTV Union Hamborn einfanden, um beim Sichtungstraining für die neue Fan-Mannschaft des MSV Duisburg teilzunehmen. Fast schien es so, als hätte sich eben jener Wettergott mit dem Fußballgott abgesprochen, der schon seit Jahren für aufwühlende Zeiten bei den Anhängern des Traditionsvereins aus Meiderich sorgt. Doch auch vom teils strömenden Regen ließen sich die Kicker nicht abschrecken, standen sie doch für den großen Traum auf dem Platz – einmal im Trikot des Spielvereins auflaufen.

Es bewegt sich etwas bei den erst vor Kurzem gegründeten MSV Amateuren. Zum ersten Sichtungstraining der Fan-Mannschaft, die in der kommenden Saison ganz unten in der Kreisliga C starten wird, meldeten sich unzählige Anhänger an, rund 40 standen letztlich gemeinsam auf dem Platz. Schon am Eingang zur Sportanlage wurde klar, worum es hier ging. Alle kamen im blau-weiß gestreiften Trikot und dass jeder eine Dauerkarte für den MSV besitzt muss wohl nicht weiter erwähnt werden.

Hopp leitet Sichtungstraining

Geleitet wurde die Trainingseinheit von MSV-Legende Joachim Hopp, dem der bereits verpflichtete Torwarttrainer Jonas Nilkes und der in MSV-Kreisen als Taktikexperte bekannte „Schimanski“ zur Seite standen. Nach einigen Aufwärmübungen, bei denen Hopp die Anwesenden gleich mal in Sachen Koordination und Ballbehandlung auf den Zahn fühlte, gab es erste Spielformen. Im Hinterkopf habend, dass sich die meisten Spieler vorher nicht kannten, war die Entwicklung auf dem Platz im Minutentakt erkennbar. Es wurde viel miteinander gesprochen und jeder motivierte seinen Nebenmann, auch wenn dieser in der Übung gerade ein Opponent war. „Wir sind noch keine Mannschaft und doch waren wir schon eine Mannschaft“, fasste der stellvertretende Abteilungsleiter Christian Kern die Einheit zusammen, bei der er auch selbst auf dem Platz stand.

„Im Prinzip könntest du mit den Spielern die heute hier waren schon morgen starten und das erste Spiel bestreiten – und wohl auch gewinnen. Es ist toll, dass so viele Spieler hier waren, zumal es auch einige terminbedingte Absagen gab“, erklärte Hopp nach dem Training. Dem schloss sich auch Abteilungsleiter Andreas Jörißen an: „Ich denke wir werden einen sehr guten Stamm zusammenkriegen. Was die Experten hier bestätigt haben ist, dass hier sehr gute Jungs am Start waren, die in der Liga definitiv bestehen können.“ Als nächster Schritt folgt nun der reguläre Trainingsbetrieb, bei dem dann auch die Spieler vorspielen können, die am Sichtungstraining verhindert waren. Dies geschieht in Absprache mit dem MTV Union Hamborn, auf dessen Platzanlage, die MSV Amateure ihre neue Heimat gefunden haben. Wenn möglich soll es aber noch in diesem Jahr richtig starten.