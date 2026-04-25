 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Sicherheitsspiel in der Oberliga - große Trauer überschattet Spieltag

Oberliga Niederrhein: Blau-Weiß Dingden jubelt, SV Biemenhorst im freien Fall. Der SC St. Tönis trauert um seinen Sportlichen Leiter Markus Hagedorn. Das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen ist ein Sicherheitsspiel. SF Baumberg läuft die Zeit ab.

von André Nückel · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser
Der SC St. Tönis trauert um Markus Hagedorn. Sie haben sich für die Partie entschieden und wollen für ihren Sportlichen Leiter spielen.
Der SC St. Tönis trauert um Markus Hagedorn. Sie haben sich für die Partie entschieden und wollen für ihren Sportlichen Leiter spielen. – Foto: ByLaraSports

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Spieltag 29 in der Oberliga Niederrhein: Blau-Weiß Dingden siegte macht den Klassenerhalt so gut wie sicher, während der SV Biemenhorst vor dem Abstieg steht. Am Sonntag geht es unter anderem mit dem Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen weiter. Vorher präsentiert euch FuPa aktuelle News aus der Oberliga.

>>> Das Spiel des SC St. Tönis wird nach dem Tod von Markus Hagedorn zur Nebensache

>>> Warum Ratingen gegen Uerdingen ein Sicherheitsspiel ist

>>> Neuer Trainer des TSV Meerbusch wohl fix

>>> Pikantes Kellerduell zwischen Sonsbeck und Kleve

>>> SF Baumberg müssen dringend siegen

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

Liveticker: 1. FC Kleve - SV Sonsbeck

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00live

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

________________

Liveticker: SC St. Tönis - VfL Jüchen-Garzweiler

Morgen, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:30live

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00

________________

Liveticker: 1. FC Monheim. - VfB Homberg

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - ETB SW Essen

Morgen, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:30

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen

Morgen, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live
+Video

________________

Klarer Heimsieg für Dingden

Gestern, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
4
0
Abpfiff
+Video

In der ersten Hälfte war wenig los zwischen Blau-Weiß Dingden und dem FC Büderich - die Folge war ein torloser erster Abschnitt. In einem ausgeglichenen aber chancenarmen Duell war es dann Jan-Niklas Haffek, der mit seinem zweiten Saisontor für die 1:0-Führung der Hausherren sorgte (73.). Nur sechs Minuten später konnte David Hulshorst einen Abpraller zum 2:0 nutzen (79.). Die endgültige Entscheidung besorgte Luka Grlich (90+2.), ehe Hulshorst durch seinen zweiten Treffer des Abends den 4:0-Endstand herstellte (90+4.). Dingden hat den Klassenerhalt somit so gut wie sicher, denn der Vorsprung auf den Keller beträgt zehn Punkte. Büderich blieb im dritten Spiel in Serie sieglos.

________________

Mindestens acht Punkte zurück

Gestern, 20:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
4
2

Trotz einer engagierten Leistung sprangen keine Punkte für den SV Biemenhorst bei der SpVg Schonnebeck heraus. Dabei gingen die Gäste in der 15. Minute durch Jayden Houtriet und seinem satten Abschluss in Führung. Die Freude hielt jedoch nicht allzu lange, denn Torjäger Niko Bosnjak meldete sein Team per Kopf zurück (24.). Der 23-Jährige brachte die SpVg noch vor dem Halbzeitpfiff per Strafstoß in Front. Auch nach Wiederbeginn ließ der Angreifer nicht locker und markierte seinen Dreierpack (48.). Nur drei Minuten später netzte Moritz Isensee problemlos zur 4:1-Führung und der vorzeitigen Entscheidung ein (51.). Zwar markierte Jannis Schmitz noch den 2:4-Anschluss (72.), allerdings änderte dies nichts am souveränen Heimerfolg Schonnebecks. Für Biemenhorst wird es somit immer enger im Kampf um die Klasse, denn es bleibt beim Acht-Punkte-Rückstand, den die Konkurrenz am Sonntag noch ausbauen kann.

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis 1911/20
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein