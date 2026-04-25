Sicherheitsspiel in der Oberliga - große Trauer überschattet Spieltag

Der SC St. Tönis trauert um Markus Hagedorn. Sie haben sich für die Partie entschieden und wollen für ihren Sportlichen Leiter spielen. – Foto: ByLaraSports

Spieltag 29 in der Oberliga Niederrhein: Blau-Weiß Dingden siegte macht den Klassenerhalt so gut wie sicher, während der SV Biemenhorst vor dem Abstieg steht. Am Sonntag geht es unter anderem mit dem Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen weiter. Vorher präsentiert euch FuPa aktuelle News aus der Oberliga.

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________________ Liveticker: 1. FC Kleve - SV Sonsbeck

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

________________ Liveticker: SC St. Tönis - VfL Jüchen-Garzweiler

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG

Morgen, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop Holzheimer SG Holzheim 15:00 PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Monheim. - VfB Homberg

________________ Liveticker: VfB 03 Hilden - ETB SW Essen

________________ Liveticker: Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen

________________ Klarer Heimsieg für Dingden Gestern, 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden FC Büderich FC Büderich 4 0 Abpfiff + Video In der ersten Hälfte war wenig los zwischen Blau-Weiß Dingden und dem FC Büderich - die Folge war ein torloser erster Abschnitt. In einem ausgeglichenen aber chancenarmen Duell war es dann Jan-Niklas Haffek, der mit seinem zweiten Saisontor für die 1:0-Führung der Hausherren sorgte (73.). Nur sechs Minuten später konnte David Hulshorst einen Abpraller zum 2:0 nutzen (79.). Die endgültige Entscheidung besorgte Luka Grlich (90+2.), ehe Hulshorst durch seinen zweiten Treffer des Abends den 4:0-Endstand herstellte (90+4.). Dingden hat den Klassenerhalt somit so gut wie sicher, denn der Vorsprung auf den Keller beträgt zehn Punkte. Büderich blieb im dritten Spiel in Serie sieglos. ________________ Mindestens acht Punkte zurück Gestern, 20:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck SV Biemenhorst Biemenhorst 4 2 Trotz einer engagierten Leistung sprangen keine Punkte für den SV Biemenhorst bei der SpVg Schonnebeck heraus. Dabei gingen die Gäste in der 15. Minute durch Jayden Houtriet und seinem satten Abschluss in Führung. Die Freude hielt jedoch nicht allzu lange, denn Torjäger Niko Bosnjak meldete sein Team per Kopf zurück (24.). Der 23-Jährige brachte die SpVg noch vor dem Halbzeitpfiff per Strafstoß in Front. Auch nach Wiederbeginn ließ der Angreifer nicht locker und markierte seinen Dreierpack (48.). Nur drei Minuten später netzte Moritz Isensee problemlos zur 4:1-Führung und der vorzeitigen Entscheidung ein (51.). Zwar markierte Jannis Schmitz noch den 2:4-Anschluss (72.), allerdings änderte dies nichts am souveränen Heimerfolg Schonnebecks. Für Biemenhorst wird es somit immer enger im Kampf um die Klasse, denn es bleibt beim Acht-Punkte-Rückstand, den die Konkurrenz am Sonntag noch ausbauen kann.

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag

Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim

Fr., 01.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19

Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden

So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis 1911/20

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden

So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck

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