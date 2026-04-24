Markus Hagedorn verstorben – Partie gegen Jüchen wird zur Nebensache Kurz vor dem Training am Donnerstag erfährt die Mannschaft um Trainer Bekim Kastrati vom Tod des Sportlichen Leiters. An Fußball möchte aktuell niemand wirklich denken – und dennoch steht am Samstag das Heimspiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler bevor. Derweil werden weitere Abgänge zur neuen Saison bekannt. von RP / Uwe Worringer · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

St. Tönis trauert um Hagedorn – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis eilte in den vergangenen Wochen von Sieg zu Sieg. Doch die sportliche Euphorie ist nun der Fassungslosigkeit gewichen. Denn der Verein teilte am Freitag mit, dass Abteilungsleiter Markus Hagedorn am Donnerstag verstorben ist. Der 56-Jährige hatte sich zu Beginn des Jahres einer geplanten Herzoperation unterzogen und sich vorab zuversichtlich gezeigt, schon bald wieder die Spiele des SC verfolgen zu können. „Wir verlieren nicht nur einen Abteilungsleiter“, heißt es in einer Presseerklärung. „Wir verlieren einen Mitspieler, einen Trainer und Wegbegleiter – vor allem aber einen Freund. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“

Holger Krebs informierte Trainerteam, Betreuer und Mannschaft vor dem Training am Donnerstag. „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen die letzten Meter der Saison gehen und für Markus spielen.“ Trainer Bekim Kastrati zeigte sich vor dem Heimspiel gegen den VfL Jüchen bestürzt: „Diese Nachricht ist unsere größte Niederlage. Wir waren alle am Boden. Markus war gefühlt jeden Tag bei uns. An Training war nicht zu denken. Mal sehen, wie wir mit dieser Situation klar kommen.“ Erste spontane Gedanken, die Begegnung abzusagen, wurden verworfen. „Wir handeln so, wie Markus es gewollt hätte“, so Krebs. Torrens und Knops gehen – Dohmen und Nikolaou hören auf Rein sportlich spricht bei sieben Punkten Vorsprung auf Platz fünf viel dafür, dass Kastrati mit seiner Mannschaft den vierten Tabellenplatz der Vorsaison wiederholen wird, trifft aber mit Jüchen auf einen unangenehmen Gegner. Diese Erfahrung mussten die Blau-Gelben schon im Hinspiel machen, das 1:1 endete. Der Aufsteiger befindet sich mit 37 Punkten als Neunter zwar optisch in ruhigen Gefilden, doch der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt nach zwei Niederlagen in Folge nur sechs Punkte. Die Gäste sind also gefordert, erst gar keinen größeren Druck aufkommen zu lassen.

Die Gastgeber möchten nach sechs Siegen in Folge ihre bemerkenswerte Serie fortsetzen. „Auch wenn wir wieder den einen oder anderen Spieler ersetzen müssen, wollen wir die drei Punkte holen“, so Kastrati. Luca Esposito und Gianluca Rizzo müssen nach wie vor passen. Janis Nikolaou ist weiter freigestellt, soll aber zeitnah zurückkehren. Dagegen kehren Maximilian Pohlig und Adonis Milaj nach Erkrankung in den Kader zurück. Mit Blick auf die nächste Saison muss der SC auf zwei weitere Spieler verzichten. Julio Torrens will beim abstiegsbedrohten Regionalligisten SSVg. Velbert den nächsten Schritt machen und Mario Knops teilte dem Verein mit, dass er wechseln wird. „Das ist die Schattenseite des Erfolgs“, meint Kastrati, „dann werden Spieler, die wir weiter entwickelt haben, auch für andere Vereine interessant.“ Weil Dominik Dohmen und Nikolaou bereits ihr Laufbahnende angekündigt haben, muss der Sportclub wie nach der vergangenen Saison erneut wichtige Akteure ersetzen. Dennoch ist Kastrati optimistisch, trotz dieses Umbruchs auch in der nächsten Spielzeit eine gute Mannschaft stellen zu können.