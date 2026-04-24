 2026-04-23T13:43:33.969Z

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Ist das der baldige Cheftrainer des TSV Meerbusch?

Oberliga Niederrhein: Bekannterweise wird Marc Roch nur interimsweise auf der Trainerbank des TSV Meerbusch Platz nehmen. Sein Nachfolger ist weiterhin noch nicht öffentlich bekannt, die Zeichen deuten jedoch zunehmend auf einen Namen.

von Markus Becker · Heute, 18:18 Uhr · 0 Leser

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TSV Meerbus.
Johannes Dahms
Johannes Dahms

Johannes Dahms ist derzeit noch Co-Trainer für den SC St. Tönis, für die kommende Spielzeit könnte der 37-Jährige womöglich aber schon hauptverantwortlich für einen Ligakonkurrenten an der Seitenlinie stehen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll er der neue Mann beim TSV Meerbusch werden.

Dahms will die A-Lizenz

Wie zuerst vom RevierSport berichtet und kürzlich auch von der Rheinischen Post bestätigt, soll Dahms der auserkorene Cheftrainer ab kommenden Sommer werden. Sein Abgang aus St. Tönis war unterdessen schon länger ein offenes Geheimnis: "Ich strebe die A-Lizenz an. Dafür muss ich aber einen Oberligisten trainieren oder als Co-Trainer in der Regionalliga arbeiten", sagte Dahms.

Vor seinem Engagement in St. Tönis konnte sich Dahms bereits mit der Liga vertraut machen, fungierte in der Saison 2023/24 als Interimscoach für den KFC Uerdingen. Zuvor war er unter anderem für das Bezirksliga-Team des SV Vorst verantwortlich.

Mit dem TSV Meerbusch würde er ein Team übernehmen, das derzeit im oberen Tabellendrittel rangiert und phasenweise sogar an den absoluten Spitzenplätzen schnupperte. Nach dem überraschenden Rücktritt von Marcel Winkens, steht dort noch bis zum Saisonende Marc Roch in Amt und Würden. Mit dem derzeit sechsten Tabellenrang läuft das Team auf das beste Abschneiden seit dem Wiederaufstieg zur Saison 2018/19 zu.

Restprogramm TSV Meerbusch

29. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg (16.)
30. Spieltag: (A) SV Sonsbeck (14.)
31. Spieltag: (H) SV Biemenhorst (18.)
32. Spieltag: (A) FC Büderich (10.)
33. Spieltag: (H) KFC Uerdingen (3.)
34. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen (7.)

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