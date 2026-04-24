Ist das der baldige Cheftrainer des TSV Meerbusch?

Johannes Dahms ist derzeit noch Co-Trainer für den SC St. Tönis, für die kommende Spielzeit könnte der 37-Jährige womöglich aber schon hauptverantwortlich für einen Ligakonkurrenten an der Seitenlinie stehen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll er der neue Mann beim TSV Meerbusch werden.

Dahms will die A-Lizenz

Wie zuerst vom RevierSport berichtet und kürzlich auch von der Rheinischen Post bestätigt, soll Dahms der auserkorene Cheftrainer ab kommenden Sommer werden. Sein Abgang aus St. Tönis war unterdessen schon länger ein offenes Geheimnis: "Ich strebe die A-Lizenz an. Dafür muss ich aber einen Oberligisten trainieren oder als Co-Trainer in der Regionalliga arbeiten", sagte Dahms.

Vor seinem Engagement in St. Tönis konnte sich Dahms bereits mit der Liga vertraut machen, fungierte in der Saison 2023/24 als Interimscoach für den KFC Uerdingen. Zuvor war er unter anderem für das Bezirksliga-Team des SV Vorst verantwortlich.